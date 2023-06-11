سياسة
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توتر بمضيق تايوان.. تايبيه تدفع بطائرات وبكين تحرك سفناً حربية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 10 طائرات حربية صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان تزامناً مع قيام أربع سفن صينية بدوريات قتالية. ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها، وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، ولا تعترف تايوان بحكومة بكين.
توتر بمضيق تايوان.. تايبيه تدفع بطائرات وبكين تحرك سفناً حربية
تُعقد تدريبات عسكرية متكررة في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بغزوها من قبل الصين. / صورة: Reuters
11 يونيو 2023

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 10 طائرات حربية صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان، الأحد، تزامناً مع قيام أربع سفن صينية بدوريات قتالية.

وأجْرت القوات المسلحة التايوانية، أمس السبت، تدريبات عسكرية في ظل تزايد التوتر مع الصين.

وتُعقد تدريبات عسكرية متكررة في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بغزوها من قِبل الصين، وفق ما نقلت قناة الحرة الأمريكية.

وعند ميناء كاوهسيونغ التايواني، السبت، أجرى ضباط من خفر السواحل والجيش والشرطة وقوات جوية محاكاة لأزمة رهائن، وتخلل التدريبات استخدام سفن ومروحية.

وعند نهاية التدريب، وجّه الضباط تحية إلى رئيسة البلاد، تساي إنغ-وين، التي لوّحت لهم من رصيف الميناء.

وقالت تساي في كلمة قصيرة: "كل من شارك في تدريب اليوم هم من المدافعين عن بلادنا في الخطوط الأمامية. أودّ التأكيد مرة أخرى أن علينا تقوية أنفسنا من أجل ضمان السلام في مضيق تايوان".

وأضافت: "كلما اتّحدنا أكثر، أصبحنا أكثر أمناً. وكلما أصبحت تايوان أكثر أمناً، كان العالم أكثر أمناً".

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءاً من أراضيها، وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.

على صعيد آخر، دفع سلاح الجو التايواني بمقاتلات، الأحد، بعد رصد عبور عشر طائرات حربية صينية للخط الأوسط لمضيق تايوان.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من أسبوع التي تعلن فيها تايوان رصد أنشطة عسكرية لبكين بعدما حلقت 37 طائرة عسكرية صينية، الخميس، في نطاق منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة قبل أن يتوجه بعضها لاحقاً نحو منطقة غرب المحيط الهادي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان قصير إنها رصدت 24 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية حتى الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، من بينها مقاتلات من طرز مختلفة وقاذفات.

ولم تحدد الأماكن التي حلّقت فوقها تلك الطائرات، لكنها قالت إن عشراً منها عبرت الخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين وكان بمثابة حدود غير رسمية في السابق. وتقول الصين إنها لا تعترف بهذا الفاصل وتعبر قواتها الخط الأوسط على نحو منتظم منذ العام الماضي.

وأضافت الوزارة دون الخوض في تفاصيل أن أربع سفن تابعة للبحرية الصينية كانت تشارك أيضاً في دوريات مشتركة للجاهزية القتالية.

وتابعت الوزارة أنها أرسلت طائرات مقاتلة ونشرت سفناً وأنظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع، مكررة صياغة تستخدمها عادة عند شرح طريقة ردها على الأنشطة العسكرية الصينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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