صبيحة أحد أيام أغسطس/آب 2022، داهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي داراً فخمة في بالم بيتش، بحثاً عن صناديق تحتوي على وثائق بالغة السِّرِّيَّة للبنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية، في مكان مفتوح تُقام فيه حفلات باستمرار.

في يناير/كانون الثاني 2021، عندما واجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، أخيراً حقيقة أن الساكن الجديد للبيت الأبيض بدأ ينتقل فعلاً، نقل موظفوه عشرات الصناديق من شارع بنسلفانيا إلى مقر إقامته الأساسي بعد الرئاسة في مارالاغو.

وثبت أن هذا المكان غير اللائق كان محطة محرجة لأبراج الصناديق المحشوة بوثائق الحكومة الأمريكية، وبعضها يحتوي على أسرار الأمن القومي حول الأسلحة النووية والجيوش الأجنبية.

وبالنسبة إلى مؤيدي دونالد ترمب، فإن القضية والوثائق السِّرِّيَّة مسألة سياسية، وانتقام الرئيس جو بايدن من منافسه السابق والمقبل على البيت الأبيض.

وبعد عشرة أشهر من دهم العناصر الفيدرالية منزل ترمب الفخم في مارالاغو بحثاً عن وثائق سِرِّيَّة، وجَّهت إليه وزارة العدل 37 تهمة تتعلق بانتهاك قوانين السِّرِّيَّة، وعرقلة التحقيق، تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاماً في حال الإدانة.

وكان باستطاعة ترمب تجنب الاتهامات الجنائية غير المسبوقة، إذ مُنح عدة فرص لتسليم الوثائق، لكنه لم يسلمها.

وقال ترمب لأحد محاميه بعد استحصال مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على مذكرة قانونية، وفق لائحة الاتهام: "أليس من الأفضل أن نقول لهم: ليس لدينا أي شيء هنا؟".

أسرار في الحمّام

خلال أول عامين من ترك الرئيس السابق منصبه، نُقلت الصناديق إلى غرفة تخزين، ومن ثَمَّ إلى غرف ترمب الخاصة، وحُشرت في الحمَّام، حسبما زعم ممثلو الادعاء في لائحة اتهام تقدموا بها ضد ترمب.

وفي مايو/أيار 2021 تبيَّن للمحفوظات الوطنية أن هناك سجلات مهمة غير موجودة بين ما سلّمته إدارة ترمب المنتهية ولايتها.

وفي يناير/كانون الثاني 2022 تسلمت المحفوظات الوطنية 15 صندوقاً من مارالاغو، ووجدت ضمنها أكثر من مئة ملف سِرِّيّ.

بعض الملفات كان يحمل أختاماً على أعلى درجة من السِّرِّيَّة، إضافةً إلى وثائق يمكن أن تكشف عن أكثر الأسرار أهميةً.

واستدعى ذلك تدخل قسم مكافحة التجسس في FBI المعنيّ بمنع تسريب أسرار الدولة.

وبموجب مذكرة، طلب العناصر من ترمب إعادة مستندات سِرِّيَّة قد تكون بحوزته.

وبعد تفتيشٍ لمارالاغو سلَّم محامو ترمب مظروفاً يحتوي على كل ما عثروا عليه، لرئيس قسم مكافحة التجسس في FBI، في إقرار رسمي بأن هذا كل ما بقي.

غير أن تسجيلات فيديو حصل عليها مكتب FBI في الأسابيع التالية، أظهرت عمالاً في مارالاغو وهم ينقلون صناديق تحتوي على مستندات من غرفة تخزين في الطابق السفلي.

وأدى ذلك إلى عملية الدهم التي نفّذها عناصر FBI في 8 أغسطس/آب.

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة (الجمعة)، أن ترمب احتفظ بملفات حول أسرار نووية ومخططات حرب وبرامج أسلحة وثغرات وطنية، بشكل عشوائي، في مكتبه الشخصي وقاعة حفلات وغرفة نوم وحمّام.

50 مليون وثيقة سنوياً

يرى الموالون لترمب أن القضايا ثانوية، وأن رئيساً سابقاً سعى ببساطة للاحتفاظ ببعض الأوراق التي توثق سنواته الأربع في البيت الأبيض، أو أنه ارتكب خطأً عادياً.

وفعلاً، منذ مداهمة مارالاغو عُثر على مستندات سِرِّيَّة في ملفات حملها جو بايدن معه في 2017 بعد انتهاء مهامه كنائب للرئيس، وفي منزل مايك بنس الذي كان نائباً لترمب.

لكنَّ كلاً منهما سلم الوثائق طوعاً.

ويقول المنتقدون إن المشكلة هي نتيجة نظام التصنيفات السِّرِّيَّة الذي تعتمده واشنطن والخارج عن السيطرة. ففي كل عام يُتخذ قرابة 50 مليون قرار بشأن تصنيف مستندات حكومية في فئات مثل "غير مصرح بالنشر" أو "سِرِّيّ" أو "سِرِّيّ جداً"، لكنّ جزءاً صغيراً منها يستحق تلك التصنيفات.

وقال خبير الأمن لدى معهد "بروكينغز"، بروس ريدل، العام الماضي، إن تصنيف الوثائق هو "القرار الآمن من ناحية الإجراءات البيروقراطية".

واجب مقدس

من ناحية أخرى شكَّل موقف ترمب تحدياً لمؤسسات واشنطن، حيث يعد الوصول إلى الأسرار قوة سياسية، وحماية الوثائق السِّرِّيَّة واجباً مقدساً، وإساءة استخدامها جريمة.

عندما تولى الرئاسة في 2017 أظهر ترمب ازدراء لمجتمع الاستخبارات الأمريكية، وتعاطى بعدم مسؤولية مع الأسرار التي اطّلع عليها في الإحاطات الإعلامية المنتظمة.

وفي اجتماع بالمكتب البيضاوي أخبر وزير الخارجية الروسي الزائر سيرغي لافروف، بمعلومات استخباراتية جديدة تم الحصول عليها من إسرائيل حول مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ونشر على "تويتر" صورة بالغة السِّرِّيَّة لصاروخ إيراني منفجر خلافاً لنصيحة مساعديه.

واستمر هذا النهج غير الرسمي بعد مغادرته البيت الأبيض. وذكرت لائحة الاتهام أن ترمب عرض مرتين وثائق عسكرية بالغة السِّرِّيَّة على معارفه في نادي بيدمينستر للغولف في نيوجيرزي.

ويُعتقد أنه قال لأحد الزوار: "هذه معلومات سِرِّيَّة".

"لم أفعل شيئاً خاطئاً"

وفي 8 أغسطس/آب، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مارالاغو، مسلحين بأمر تفتيش يسمح لهم بتمشيط النادي بحثاً عن مواد سِرِّيَّة. وصادروا 102 من هذه الوثائق، ووجدوها في غرفة التخزين وفي مكتب ترمب في النادي.

وكانت الوثائق، التي وصفها المدعون، عبارة عن أوراق استخباراتية في الأساس، وتقارير توضح بالتفصيل القدرات العسكرية الأمريكية والأجنبية، وتفاصيل عن دعم دولة أجنبية للأعمال الإرهابية ضد المصالح الأمريكية، ووصف للأعمال العسكرية من دول أخرى.

وبعد ظهر يوم الجمعة، أدلى سميث، المستشار الخاص الذي عيَّنه المدعي العام ميريك غارلاند، قبل أقل من سبعة أشهر للتحقيق في احتفاظ ترمب بوثائق سِرِّيَّة، ببيان موجز متلفز على الصعيد الوطني قال فيه: "لدينا مجموعة واحدة من القوانين في هذا البلد وهي تنطبق على الجميع".

وعندما أبلغه محامي ترمب جيمس تروستي، مساء الخميس، أنه متهَم بارتكاب جرائم خطيرة، بدا أن الرئيس السابق غارق في الأخبار، وقال: "هذا مجرد يوم حزين".

وفي غضون دقائق أعلن ترمب عن لائحة الاتهام الخاصة به على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به (تروث سوشيال): "لم أفعل شيئاً خاطئاً، لكنني افترضت لسنوات أنني هدف لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي المُسلح".

وأضاف: "بلدنا ذاهب إلى الجحيم".

ومن المقرر أن يَمْثل ترمب، الذي يواجه بالفعل اتهامات حكومية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات تجارية، أمام محكمة فيدرالية في جنوب فلوريدا، يوم الثلاثاء.