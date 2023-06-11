بلغت صادرات تركيا لدول الخليج ملياراً و691 مليون دولار في مايو/أيار الماضي.

وحسب الأرقام التي جمعتها الأناضول من معطيات مجلس المصدرين الأتراك (TİM) سجلت صادرات تركيا لدول الخليج زيادة بنسبة 29% في مايو/أيار مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وتُظهِر الأرقام صادرات تركيا لدول الخليج في شهر مايو/أيار على الشكل التالي: العراق 817.9 مليون دولار، الإمارات العربية المتحدة 360 مليون دولار، المملكة العربية السعودية 166.5 مليون دولار، إيران 206.9 مليون دولار، قطر 55.3 مليون دولار، الكويت 46 مليون دولار، عُمان 24.6 مليون دولار، البحرين 13.6 مليون دولار.

وسجّلت صادرات تركيا للمملكة العربية السعودية أعلى زيادة مقارنة بين شهرَي مايو/أيار الماضي والعام الفائت.

وعلى صعيد القطاعات بلغت صادرات تركيا في مايو/أيار للعراق من الحبوب والبقوليات 180 مليون دولار، وللإمارات من الجواهر 108.3 مليون دولار، وصادرات السجاد للسعودية 27.1 مليون دولار، والمواد الكيميائية ومنتجاتها لإيران 44 مليون دولار، والمفروشات لقطر 7 ملايين دولار.