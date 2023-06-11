صرّح رئيس شمال قبرص التركية أرسين تتار بأنه "من الأهمية بمكان أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بأول زيارة خارجية لجمهوريتنا".

وأعرب تتار في تصريح للأناضول عن بالغ امتنانه لزيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى بلاده يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف أن سياسات أردوغان الوطنية حظيت مرة أخرى بتأييد الشعب التركي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في مايو/أيار الفائت.

وتابع: "العلاقات بين تركيا وجمهورية شمال قبرص كانت دائماً مميزة، وشعبنا يعتبر نفسه جزءاً لا يتجزأ من الأمة التركية العظيمة".

وأكّد أن زيارة أردوغان لبلاده ستساهم في تخفيف العزلة الدولية المفروضة على جمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح تتار أن التعاون بين البلدين في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها سيزداد في الفترة الجديدة التي بدأت بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان.