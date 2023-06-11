استقبلت عاصمة السياحة التركية ولاية أنطاليا (جنوب) 4 ملايين و62 ألفاً و891 سائحاً قدموا إليها جواً منذ بداية العام الحالي.

وحسب بيان ولاية أنطاليا، سجلت الولاية بين 1 يناير/كانون الثاني و10 يونيو/حزيران، زيادة بعدد السياح القادمين إليها جوا بنسبة 37% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أنّ عدد السياح الذين استقبلتهم أنطاليا جواً هذا العام تجاوز عدد السياح بنفس الفترة الزمنية من عام 2019 قبيل وباء كورونا والذي سجلت فيه تركيا أرقاماً قياسية في السياحة.

وتقدم أنطاليا جمالاً فريداً لضيوفها عبر طبيعتها الساحرة ومرافقها الفاخرة التي تضم ألفين و575 منشأة، منها 920 معتمدة من وزارة الثقافة والسياحة، ويصل عدد الأسرّة في فنادق الولاية إلى 635 ألف سرير.

كما يمكن للسياح القادمين إليها من مختلف دول العالم التمتّع بالسباحة في شواطئها الشهيرة، وزيارة أكثر من 50 مدينة قديمة كانت موطناً لحضارات مهمة.