سياسة
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تشمل الاقتصاد وملف الهجرة.. المفوضية الأوروبية تعلن حزمة تعاون مع تونس
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تزور تونس رفقة رئيسة الحكومة الإيطالية ورئيس الوزراء الهولندي، "حزمة شاملة" من 5 نقاط للتعاون مع تونس، تشمل تطوير اقتصادها ومعالجة قضية الهجرة وتهريب البشر.
تشمل الاقتصاد وملف الهجرة.. المفوضية الأوروبية تعلن حزمة تعاون مع تونس
المفوضية الأوروبية تعلن عن "حزمة تعاون شاملة" مع تونس / صورة: AFP
11 يونيو 2023

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، "حزمة شاملة" من 5 نقاط للتعاون مع تونس، تشمل تطوير اقتصادها ومعالجة قضية الهجرة وتهريب البشر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بثته مباشرةً عبر حسابها بموقع تويتر، عقب لقاء جمعها بالرئيس التونسي قيس سعيّد مع كلٍّ من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، مارك روته.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "نريد أن نحتفل بمرحلة مهمة من العلاقة بين تونس والاتحاد الأوروبي"، مضيفةً أن الأخير هو أكبر مستثمر وشريك تجاري أجنبي لتونس.

وأضافت: "تونس شريك مهم نقدِّره جداً، وهذا ينعكس في وجودنا (الزعماء الأوروبيين الثلاثة) في تونس اليوم".

وتابعت أنهم أجروا نقاشاً جيداً مع الرئيس قيس سعيد.

ومضت قائلة: "الاتحاد الأوروبي يشترك مع تونس فيما هو أكثر من القرب الجغرافي، نشترك معها في التاريخ".

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع تونس على حزمة شاملة ذات خمس ركائز "تشمل تطوير الاقتصاد التونسي، ودعم التبادل التجاري والاستثمار، إضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجدّدة".

تونسياً، أفادت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب عبر فيسبوك، بـ"لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والوزير الأول الهولندي مارك روته"، مشاركةً عدة صور من لقاءاتهم فقط.

وفي وقت سابق، الأحد، وصل الوفد الأوروبي الثلاثي إلى تونس في زيارة غير معلنة المدة، لبحث "العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتونس وقضايا التعاون الاقتصادي والطاقة والهجرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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