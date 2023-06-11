سياسة
2 دقيقة قراءة
لبنان.. القوات الإسرائيلية تهاجم متظاهرين على الحدود بقنابل الغاز
قمعت قوات الاحتلال مظاهرات في منطقة تلال كفرشوبا على الحدود الجنوبية للبنان مستخدمة الغاز المسيل للدموع. ويرفض أهالي البلدة عمليات التجريف التي تجريها قوات الاحتلال التي تدّعي حرية العمل خلف خط الانسحاب.
لبنان.. القوات الإسرائيلية تهاجم متظاهرين على الحدود بقنابل الغاز
جانب من المواجهات في كفرشوبا / صورة: AA
11 يونيو 2023

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد متظاهرين لبنانيين بقنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة تلال كفرشوبا على الحدود الجنوبية للبنان.

وتظاهر أهالي قريتي كفرشوبا والعرقوب وقرى حدودية أخرى جنوب البلاد رفضاً لعمليات تجريف جيش الاحتلال لأراض في المنطقة.

ووفقاً للمصادر الصحفية، حاول المحتجون منع عمليات التجريف التي يجريها جيش الاحتلال قبل أن يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، دون الإعلان عن أي إصابات.

وانتشرت قوات من الجيش اللبناني في مقابل جيش الاحتلال التي وقفت عمليات التجريف لاحقاً.

ومنذ يوم الجمعة تشهد بلدتا كفرشوبا والعرقوب على الحدود الجنوبية للبنان مواجهات بين متظاهرين وجيش الاحتلال رفضاً لعمليات التجريف التي تجريها قوات الاحتلال في المنطقة، فيما تقابلها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل دخانية ومسيلة للدموع على المحتجين.

وجاءت هذه المظاهرة تضامناً مع الراعي اللبناني إسماعيل ناصر الذي تصدى بجسده لعمل جرافة إسرائيلية كانت تنفذ عمليات تجريف في أرضه، وذلك بحجة العمل خلف خط الانسحاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us