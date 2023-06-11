هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد متظاهرين لبنانيين بقنابل الغاز المسيل للدموع في منطقة تلال كفرشوبا على الحدود الجنوبية للبنان.

وتظاهر أهالي قريتي كفرشوبا والعرقوب وقرى حدودية أخرى جنوب البلاد رفضاً لعمليات تجريف جيش الاحتلال لأراض في المنطقة.

ووفقاً للمصادر الصحفية، حاول المحتجون منع عمليات التجريف التي يجريها جيش الاحتلال قبل أن يطلق قنابل الغاز المسيل للدموع، دون الإعلان عن أي إصابات.

وانتشرت قوات من الجيش اللبناني في مقابل جيش الاحتلال التي وقفت عمليات التجريف لاحقاً.

ومنذ يوم الجمعة تشهد بلدتا كفرشوبا والعرقوب على الحدود الجنوبية للبنان مواجهات بين متظاهرين وجيش الاحتلال رفضاً لعمليات التجريف التي تجريها قوات الاحتلال في المنطقة، فيما تقابلها قوات الاحتلال بإطلاق قنابل دخانية ومسيلة للدموع على المحتجين.

وجاءت هذه المظاهرة تضامناً مع الراعي اللبناني إسماعيل ناصر الذي تصدى بجسده لعمل جرافة إسرائيلية كانت تنفذ عمليات تجريف في أرضه، وذلك بحجة العمل خلف خط الانسحاب.