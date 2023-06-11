سياسة
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الصومال.. مقتل 19 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية بعملية جنوب البلاد
أعلن التليفزيون الحكومي الصومالي مقتل 19 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية وتدمير عتادهم العسكري، في عملية عسكرية شبيلى السفلى في ولاية هيرشبيلى جنوبي البلاد.
الصومال.. مقتل 19 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية بعملية جنوب البلاد
يواصل الجيش الصومالي عملياته في مواجهة الحركة الارهابية / صورة: AA Archive
11 يونيو 2023

أعلن التلفزيون الحكومي الصومالي اليوم الأحد، مقتل 19 عنصراً من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية بإقليم شبيلى السفلى في ولاية هيرشبيلى جنوبي البلاد.

ووفقاً للتليفزيون الحكومي نفذ الجيش الصومالي عملية مشتركة مع شركاء دوليين استهدفت معقلاً لمقاتلي الحركة في بلدة بولي محمد.

وأكد التليفزيون أن العملية ما زالت مستمرة، وأسفرت حتى هذه اللحظة عن مقتل 19 عنصراً وتدمير العتاد الذي كان في حوزتهم.

وسبق أن أعلنت الشرطة الصومالية يوم أمس السبت أن مسلحي الحركة هاجموا مطعماً شمالي العاصمة مقديشو، ما أسفر عن مقتل 16شخصاً، 6 منهم من المدنيين، و3 عناصر من الشرطة، و7 من عناصر الحركة.

ويشن الجيش الصومالي عمليات عسكرية مستمرة ضد قوات حركة الشباب الإرهابية منذ أن أعلن رئيس البلاد حسن شيخ محمود حرباً شاملة على الحركة في شهر أغسطس/آب 2022.

وتدعم قوات قبلية وقوات دولية على رأسها الولايات المتحدة الجيش الصومالي في عملياته ضد الحركة الإرهابية.

وأسست حركة الشباب مطلع العام 2004، وتتبع تنظيم القاعدة وسبق أن تبنت تفجيرات دموية عديدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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