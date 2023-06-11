سياسة
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شاهد | القوات التركية تحيّد 4 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG بعدما أطلقوا رشقات استفزازية على منطقة عمليات غصن الزيتون شمالي سوريا. كما استهدف إرهابيو التنظيم، بـ5 صواريخ منطقة حدودية في ولاية كيليس جنوبي تركيا.
شاهد | القوات التركية تحيّد 4 إرهابيين من تنظيم PKK شمالي سوريا
تركيا تعلن تحييد 4 إرهابيين شمالي سوريا / صورة: AA
11 يونيو 2023

حيّدت القوات التركية 4 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان الأحد بأن الإرهابيين الذين جرى تحييدهم أطلقوا رشقات استفزازية على منطقة عمليات غصن الزيتون.

وأوضح البيان أن عمليات مكافحة الإرهابيين مستمرة بلا هوادة داخل حدود تركيا وخارجها.

كما استهدف إرهابيو التنظيم، بـ5 صواريخ أطلقوها من شمال سوريا، منطقة حدودية في ولاية كيليس جنوبي تركيا.

وقال مراسل الأناضول إن الصواريخ التي أطلقها إرهابيو التنظيم سقطت على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.

ولفت إلى عدم سقوط ضحايا جراء الهجوم، مشيراً إلى أن السلطات التركية شددت الإجراءات الأمنية في المنطقة.

يُذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمَي "داعش" وPKK/YPG.

وطهرت عبر تلك العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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