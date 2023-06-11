أظهرت دراسة استقصائية نشرتها مجموعة "فونكه" الإعلامية أن أكثر من ثلث الرجال في ألمانيا يرون أن العنف ضد المرأة "مقبول".

ووفقاً للدراسة، قال 23٪ من الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-35 عاماً إنهم يقبلون فكرة أن " تنزلق أيديهم" أحياناً خلال الشجار مع شريكة حياتهم.

فميا أقر 34٪ من العينة أنهم سبق وأن مارسوا العنف ضد النساء في الماضي.

ووصف كارستن كاسنر من مجموعة "فدرال فوروم من" الناشطة في مجال المساواة ما بين الجنسين نتائج الدراسة بـ"الصادمة".

واستندت الدراسة على استطلاع أُجري عبر الإنترنت لحساب منظمة "بلان إنترنشونال جيرماني" لمساعدة الأطفال خلال الفترة من 9 إلى21 مارس/آذار الماضي، وشملت ألف رجل وألف امرأة من كل أنحاء ألمانيا، تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً.

ووفقاً لبيانات الشرطة الألمانية تعرضت أكثر من 115 ألف امرأة للعنف المنزلي خلال العام 2021، فيما قُتلت أكثر من300 امرأة على أيدي شركاء حياتهن الحاليين أو السابقين.

وصرح وزير العدل الألماني ماركو بوشمان العام المنصرم بأنه سيدفع من أجل إقرار تعديلات قانونية لتغليظ العقوبات على العنف ضد المرأة.

وشدد يومها على ضرورة أن تتسم عقوبات "العنف القائم على النوع الاجتماعي بالصرامة اللازمة".