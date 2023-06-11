طالب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر الأحد بإجراء انتخابات عامة بعد استقالة ثلاثة نواب من الحزب المحافظ من البرلمان بينهم بوريس جونسون على خلفية تحقيق "بارتي غيت"، أي الحفلات التي استضافها مقر الحكومة في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.

وقال ستارمر الذي يتزعم حزب العمال في تغريدة على تويتر إنه يتوجب على رئيس الوزراء ريشي سوناك "الدعوة إلى انتخابات والسماح للجمهور بتحديد رأيه في 13 عاماً من فشل حزب المحافظين".

وأضاف أن "هذه المهزلة يجب أن تتوقف والناس سئموا من حكومة حزب المحافظين الفاسدة ورئيس وزراء ضعيف لم يصوت له أحد".

وكان جونسون أعلن الجمعة استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي غيت".

وأكد جونسون (58 عاماً) أن قراره يدخل حيز التنفيذ فوراً، مما يتطلب تنظيم انتخابات فرعية ستشكل مزيداً من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وبعد عام على إقصائه من داونينغ ستريت بمبادرة من غالبيته إثر ثلاث سنوات له في السلطة شهدت سلسلة فضائح، بقي جونسون يخضع لتحقيق برلماني لتحديد إن كان ضلّل البرلمان في قضية "بارتي غيت".

ويتوجب على لجنة تحقيق برلمانية تحديد إن كان جونسون كذب على البرلمان عندما قال مراراً إن كل القيود الصحية المتعلقة بكوفيد احتُرمت داخل مقر الحكومة البريطانية.

وقال جونسون "أنا حزين جداً لمغادرة البرلمان، على الأقل في الوقت الحالي، لكن قبل كل شيء أشعر بالاستياء لأنني أُجبرت على المغادرة بطريقة غير ديموقراطية"، متهما اللجنة بـ"الانحياز الفاضح".

وستؤدي استقالة بوريس جونسون تلقائياً إلى انتخابات فرعية في دائرته في شمال غرب لندن، حيث حصل على أغلبية لا تتجاوز بضعة آلاف الأصوات.

واستقالت واحدة من أقرب حلفائه وزيرة الثقافة السابقة نادين دوريس التي كانت لا تزال نائبة، فيما استقال آخر يدعى نايجل آدامز السبت.

بالتالي ستكون الانتخابات المحلية عالية الخطورة في ثلاث دوائر انتخابية أو أكثر في حال توالت استقالات حلفاء جونسون.

بذلك أصبح رئيس الوزراء ريشي سوناك الذي يتولى منصبه منذ أكتوبر/تشرين الأول يواجه اختبارات انتخابية يبدو أنها ستكون صعبة في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعاً كبيراً للمحافظين بعد 13 عاماً في السلطة.

ففي بداية مايو/أيار، مني المحافظون بخسائر كبيرة في الانتخابات المحلية في إنجلترا.