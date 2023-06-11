أعلنت محافظة البحر جنوب مصر فقد ثلاث سياح بريطانيين اليوم الأحد بعدما نشب حريق في يخت كانوا على متنه قبالة ساحل مدينة مرسى علم جنوب مصر.

وأكدت المحافظة أن اليخت كان على متنه 15 راكباً إنجليزياً و10 من الطاقم ومرشدان.

وجرى إنقاذ 12 من ركاب اليخت فما لا يزال البحث مستمراً عن المفقودين الثلاثة.

وأرجع بيان المحافظة الحريق إلى ماس كهربائي في غرفة محركات اليخت.

ووقع الحادث في ختام رحلة للسياح البريطانيين امتدت بين 6 و11 يونيو/حزيران الحالي.

ويُعدّ البحر الأحمر في مصر والمنتجعات السياحية المطلة عليه من أبرز عوامل جذب السياح إلى البلد الذي يشكل قطاع السياحة 10% على الأقل من إجمالي ناتجه المحلي.

وواجهت السياحة في مصر ضربات متتالية منذ مطلع 2011 وصولاً إلى الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط 2022، ما أثّر في حركة الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين.

وتأمل الحكومة المصرية في جذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2028، مقابل 13مليوناً قبل جائحة كوفيد-19.

ويأتي حريق اليخت بعد يومين من مصرع شاب روسي في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل الغردقة على البحر الأحمر.