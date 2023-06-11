ثقافة
2 دقيقة قراءة
شاهد | فقدان 3 سياح بريطانيين بعد نشوب حريق في يخت كانوا على متنه في مصر
يجري البحث عن ثلاثة سياح بريطانيين فُقدوا بعد حريق نشب في يخت كانوا على متنه في البحر الأحمر، فيما رجحت السلطات المحلية أن سبب الحريق ماس كهربائي في غرفة محركات اليخت.
شاهد | فقدان 3 سياح بريطانيين بعد نشوب حريق في يخت كانوا على متنه في مصر
لحظة احتراق اليخت في البحر الاحمر / صورة: Reuters
11 يونيو 2023

أعلنت محافظة البحر جنوب مصر فقد ثلاث سياح بريطانيين اليوم الأحد بعدما نشب حريق في يخت كانوا على متنه قبالة ساحل مدينة مرسى علم جنوب مصر.

وأكدت المحافظة أن اليخت كان على متنه 15 راكباً إنجليزياً و10 من الطاقم ومرشدان.

وجرى إنقاذ 12 من ركاب اليخت فما لا يزال البحث مستمراً عن المفقودين الثلاثة.

وأرجع بيان المحافظة الحريق إلى ماس كهربائي في غرفة محركات اليخت.

ووقع الحادث في ختام رحلة للسياح البريطانيين امتدت بين 6 و11 يونيو/حزيران الحالي.

ويُعدّ البحر الأحمر في مصر والمنتجعات السياحية المطلة عليه من أبرز عوامل جذب السياح إلى البلد الذي يشكل قطاع السياحة 10% على الأقل من إجمالي ناتجه المحلي.

وواجهت السياحة في مصر ضربات متتالية منذ مطلع 2011 وصولاً إلى الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط 2022، ما أثّر في حركة الزائرين من البلدين وهم يشكلون النسبة العظمى من السياح الوافدين.

وتأمل الحكومة المصرية في جذب 30 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2028، مقابل 13مليوناً قبل جائحة كوفيد-19.

ويأتي حريق اليخت بعد يومين من مصرع شاب روسي في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل الغردقة على البحر الأحمر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us