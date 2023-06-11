سياسة
1 دقيقة قراءة
إرهابيّو YPG يستهدفون تركيا بالصواريخ
سقطت صواريخ أطلقها إرهابيو تنظيم PKK/YPG على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.
إرهابيّو YPG يستهدفون تركيا بالصواريخ
سقطت الصواريخ على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري. / صورة: AA
11 يونيو 2023

استهدف إرهابيّو تنظيم PKK/YPG منطقة حدودية في ولاية كيليس جنوبي تركيا بخمسة صواريخ أطلقوها من شمال سوريا الأحد.

وسقطت الصواريخ التي أطلقها إرهابيو التنظيم (ذارع PKK الإرهابي في سوريا) على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.

ولم يسجَّل سقوط قتلى أو جرحى جراء الهجوم، فيما شددت لسلطات التركية الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان أن التنظيم الإرهابي شن الهجوم انطلاقاً من الأراضي السورية بحدود الساعة الخامسة مساء.

وأوضحت أن التنظيم الإرهابي نفذ الهجوم عبر 5 راجمات صواريخ، واستهدف فيه منطقة "أونجو بينار".

وشددت على أن تركيا ستواصل مكافحة الإرهاب بحزم.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us