استهدف إرهابيّو تنظيم PKK/YPG منطقة حدودية في ولاية كيليس جنوبي تركيا بخمسة صواريخ أطلقوها من شمال سوريا الأحد.

وسقطت الصواريخ التي أطلقها إرهابيو التنظيم (ذارع PKK الإرهابي في سوريا) على أرض خالية في معبر "أونجو بينار" التركي، المقابل لمعبر باب السلامة السوري.

ولم يسجَّل سقوط قتلى أو جرحى جراء الهجوم، فيما شددت لسلطات التركية الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان أن التنظيم الإرهابي شن الهجوم انطلاقاً من الأراضي السورية بحدود الساعة الخامسة مساء.

وأوضحت أن التنظيم الإرهابي نفذ الهجوم عبر 5 راجمات صواريخ، واستهدف فيه منطقة "أونجو بينار".

وشددت على أن تركيا ستواصل مكافحة الإرهاب بحزم.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.