سياسة
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لبنان.. مرشح الرئاسة سليمان فرنجية يؤكد انفتاحه على العالم
سليمان فرنجية المرشح لمنصب الرئاسة في لبنان يؤكد انفتاحه على العالم قبيل جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، ويجدد انتقاده لحزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
لبنان.. مرشح الرئاسة سليمان فرنجية يؤكد انفتاحه على العالم
سليمان فرنجية: سأكون منفتحا على كل العالم / صورة: AA
11 يونيو 2023

صرح رئيس تيار "المردة" اللبناني والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية سليمان فرنجية اليوم الأحد، بأنه "سيكون منفتحاً على العالم"، منتقداً حزبَي: "القوات اللبنانية" و" التيار الوطني الحر" اللذَين رفضا دعم ترشيحه.

تصريحات النائب والوزير السابق جاءت خلال كلمة ألقاها في حفل إحياء ذكرى "مجزرة إهدن" التي وقعت عام 1978 خلال الحرب الاهلية اللبنانية (1975- 1990)، وقبيل أيام من موعد جلسة برلمانية مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتوجه فرنجية إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بالسؤال: "أنتم ضد مرشح الممانعة وهذا حقكم (...) لكنني أريد أن أذكرهم أنه عام 2016 دعموا مرشح الممانعة (حزب الله) الرئيس ميشال عون".

وقال:"التيار الوطني الحر لا يريد مرشحاً من المنظومة وتبنوْا ابن المنظومة ووزير مالية الإبراء المستحيل (جهاد أزعور) وتقاطعوا مع من سمّوهم داعش وإسرائيل".

وأضاف فرنجية: "كان المطلوب تصوير أنني مرشح لفريق قبل ترشيحي من رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله".

ولفت إلى أن "فرنسا تعرف لبنان وتحاول إيجاد حل"، مضيفاً: "أنا ماروني، أنا مسيحي، أنا لبناني، أنا وطني، أنا عربي (...) ولا أحد يزايد علينا لا في مسيحيتنا ولا في وطنيتنا ولا في عروبتنا".

وسبق وأن أشارت تقارير صحفية لبنانية إلى أن اسم فرنجية مطروح من الإدارة الفرنسية لا سيما الرئيس إيمانويل ماكرون، غير أن أكبر كتلتين مسيحيتين في لبنان لم تؤيد دعم فرنجية للرئاسة.

وتأتي الجلسة المرتقبة الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية وسط أجواء سياسية مشحونة بين الفرقاء اللبنانيين، مع إعلان قوى المعارضة وأحزاب مسيحية كبرى دعم ترشيح جهاد أزعور لمنصب الرئيس، مقابل دعم جماعتي "حزب الله" و"حركة أمل" فرنجية لهذا المنصب.

وكان أزعور يشغل منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي كما سبق أن تولى منصب وزير المالية (2005-2008).

ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فشل البرلمان اللبناني في 11 جلسة آخرها بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وإلى جانب الأزمة السياسية، تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية حادة منذ 2019 أدت الى انهيار مالي وتدهور معيشي، بينما تسعى بيروت إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد للتوصل إلى برنامج استدانة ووقف الانهيار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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