سياسة
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قتلى بقصف روسي جنوب أوكرانيا والبلدان يعلنان إتمام صفقة تبادل للأسرى
قُتل 3 أشخاص وأصيب 10 آخرون في هجوم روسي استهدف قارباً جنوبي أوكرانيا، وذلك بالتزامن مع استعادة كييف السيطرة على قرية في منطقة دونيتسك، فيما أعلن البلدان في تصريحات متزامنة عودة نحو 100 جندي من الأسرى من كل جانب.
قتلى بقصف روسي جنوب أوكرانيا والبلدان يعلنان إتمام صفقة تبادل للأسرى
مقتل 3 في هجوم روسي استهدف قاربا جنوبي أوكرانيا / صورة: Reuters
11 يونيو 2023

أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد مقتل 3 وإصابة 10 آخرين في هجوم روسي استهدف قارباً جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة "ذا كييف اندبندنت" المحلية عن حاكم منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين قوله إن "القوات الروسية هاجمت قارب إجلاء في منطقة خيرسون، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 10 آخرين (8 مدنيين واثنَين من ضباط الشرطة)".

وحسب بروكودين، كان يجري إجلاء المواطنين من الضفة الشرقية التي تحتلها روسيا على الجانب الذي تسيطر عليه أوكرانيا من نهر دنيبرو عندما وقع الهجوم.

وقال الحاكم إن "رجلاً يبلغ من العمر 74 عاماً قُتل في أثناء تغطيته لسيدة بجسده عندما فتحت القوات الروسية النار، وأصيب بطلق ناري في ظهره".

من ناحيته، قال لواء جايجر المنفصل رقم 68، عبر فيسبوك، إن "القوات الأوكرانية حررت قرية بلاهوداتني الواقعة في منطقة دونيتسك" جنوب شرقي البلاد.

وأكد اللواء أسر جنود روس، قائلاً إن "المعلومات الواردة منهم ستساعد في مزيد من تحرير الأراضي الأوكرانية المحتلة".

عودة ‭189‬ من الأسرى

إلى ذلك، أعلن البلدان في تصريحات متزامنة الأحد عودة نحو 100 جندي من الأسرى من كل جانب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام إن المفاوضات أسفرت عن إطلاق سراح 94 روسيّاً بعد أن وقعوا في الأسر في أوكرانيا، مضيفة أنه سيجري نقلهم إلى منشأة طبية للخضوع لفحص طبي.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن 95 من الجنود الأوكرانيين عادوا لبلادهم بعد أن أسرتهم روسيا، مضيفاً أن بينهم جرحى. وكان من بينهم جنود من الحرس الوطني وحرس الحدود.

وأضاف يرماك أن الجنود المفرج عنهم كانوا يؤدون مهامهم بالقرب من مدينة ماريوبول التي ظلت تحت الحصار الروسي لأسابيع العام الماضي ومحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي احتلتها القوات الروسية لفترة وجيزة العام الماضي أيضاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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