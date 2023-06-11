سياسة
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الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي
تُوّج النادي الأهلي المصري بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد تعادله مع الوداد الرياضي المغربي في كازابلانكا، ليفوز بمجموع مباراتي النهائي 2/3 إذ كان قد فاز في لقاء الذهاب في القاهرة 1/2.
الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي
الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي / صورة: AFP
11 يونيو 2023

فاز النادي الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد تعادله مع الوداد المغربي 1/1 في كازابلانكا ليصبح مجموع مباراتي النهائي 2/3 بعدما سبق للأهلي الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 1/2 الأسبوع الماضي.

وشهدت المباراة حماساً كبيراً في الملعب والمدرجات، تقدم الوداد البيضاوي بهدف ليحيى بن عطية في منتصف الشوط الأول من ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الأهلي فشل حارسه محمد الشناوي في التصدي لها، وأدرك الأهلي التعادل قبل نهاية المباراة بربع ساعة من ركنية هيأها ظهيره الأيسر علي معلول على رأس محمد عبد المنعم ليسكنها الشباك.

والفريقان يتصدران السباق الإفريقي للأندية في السنوات الأخيرة إذ بلغ الأهلي النهائي 6 مرات في السنوات السبع الأخيرة حقق فيها الكأس 3 مرات فيما تأهل الوداد أربع مرات حقق فيها الكأس مرتين.

بهذه البطولة يرتفع رصيد الأهلي المصري إلى إحدى عشرة بطولة في دوري الأبطال ويقف رصيد الوداد عند 3 بطولات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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