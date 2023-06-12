أعلنت أوكرانيا، الأحد، انتزاع ثلاث قرى من القوات الروسية واستعادة السيطرة عليها في جنوب شرق البلاد، فيما قُتل 3 وأصيب آخرون في هجوم روسي استهدف قارباً أوكرانياً.

وقال مسؤول عسكري في الجيش الأوكراني: "نرى أول نتائج الهجوم المضاد"، في إشارة إلى هجوم أوكراني مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا، جرى الحديث عنه في الآونة الأخيرة دون تأكيد أو نفي من كييف.

وفي البداية، سيطرت القوات الأوكرانية على قرية "بلاهوداتني" في دونيتسك، ولاحقاً انتزعت أيضاً قرية "ماكاريفكا" المجاورة، ثم تقدمت إلى مسافة تتراوح بين 300 و1500 متر في اتجاهين على الجبهة الجنوبية، وفق بيان وزارة الدفاع الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية، الأحد، مقتل 3 وإصابة 10 آخرين في هجوم روسي استهدف قارباً جنوبي البلاد.

وقال حاكم منطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، إن "القوات الروسية هاجمت قارب إجلاء في منطقة خيرسون، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 10 آخرين (8 مدنيين واثنان من ضباط الشرطة)".

وحسب بروكودين، كان إجلاء المواطنين يجري من الضفة الشرقية التي تحتلها روسيا، إلى الجانب الذي تسيطر عليه أوكرانيا من نهر دنيبرو عندما وقع الهجوم.

وشدد بروكودين، إن "القتل العمد للمدنيين في أي وقت وفي أي مكان ينتهك اتفاقيات جنيف ويعتبر جريمة حرب".

وفي وقت سابق السبت، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "هجوماً مضاداً وعمليات دفاعية" قد بدأت بالفعل، بعد أيام من التزام الصمت.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن الهجوم العسكري الأوكراني جار منذ فترة لكنه أخفق في اختراق خطوط الدفاع الروسية وتكبد خسائر فادحة.

ومنذ اشتداد حدة المعارك، فرض مسؤولون من كييف فترة صمت صارمة بشأن العمليات، داعين الأوكرانيين إلى عدم الإفصاح عن أي معلومات من شأنها أن تعرض العملية للخطر.

وعلى الجبهة، قد تضع القوات الأوكرانية أولويتها في الجنوب الشرقي، إذ ربما تسعى إلى تهديد الجسر البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم، ما من شأنه أن يقسم القوات الروسية لنصفين.

وتقع "ماكاريفكا" على بُعد نحو 90 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة "ماريوبول" التي تطل على بحر آزوف على الطرف الجنوبي من الجسر البري، وقد سيطرت عليها روسيا العام الماضي بعد أن حاصرتها وقصفتها لعدة أسابيع.