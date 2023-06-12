يبدأ حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الاثنين، أهم مناوراته الجوية التي تستمر حتى 23 يونيو/حزيران.

وتضم تدريبات "إير ديفندر 23" نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو في الحلف وشريكة له.

ويشارك ما يصل إلى 10 آلاف شخص في هذه التدريبات التي تهدف إلى تعزيز توافقية التشغيل والحماية من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو مواني واقعة على أراضي الأطلسي.

أطلِقت فكرة التدريبات عام 2018 في إطار الرد على ضم روسيا شبه جزيرة القرم في 2014، على الرغم من أنها لا تستهدف "أي طرف" على وجه التحديد، حسب ما قال الجنرال إينغو غيرهارتس قائد القوات الجوية الألمانية في أثناء تقديمه التمرين.

وأكّد أن الأطلسي مصمم على الدفاع عن "كل شبر" من أراضيه، مضيفاً "نحن تحالف دفاعي وهذه المناورات خُطِّط لها على هذا الأساس".

لكن هذه المناورات تهدف أيضاً إلى بعث رسالة، خصوصاً إلى روسيا، حسب ما أوضحت سفيرة الولايات المتحدة في ألمانيا إيمي غوتمان للصحافة.

وقالت "سأكون مندهشة جداً إن لم يُلاحظ أي زعيم في العالم ما يظهره هذا لناحية روح هذا التحالف وماذا تعني قوة هذا التحالف، وهذا يشمل بوتين"، في إشارة إلى الرئيس الروسي. مضيفة "من خلال تنسيقنا معا نُضاعف قوتنا".

وستشمل المناورات تدريباً عملياتياً وتكتيكياً، خصوصاً في ألمانيا وأيضاً في جمهورية التشيك وإستونيا ولاتفيا.