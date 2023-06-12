سياسة
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"التعاون الخليجي" يدين اقتحامات الأقصى ويدعو لوقف استهداف الوجود الفلسطيني
أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مركزية القضية الفلسطينية، وأدانوا الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة والعدوان الأخير على غزة، كما دعوا المجتمع الدولي للتدخل لوقف استهداف الشعب الفلسطيني.
"التعاون الخليجي" يدين اقتحامات الأقصى ويدعو لوقف استهداف الوجود الفلسطيني
"التعاون الخليجي" يؤكد دعمه سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة كافة / صورة: AA
12 يونيو 2023

أكد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي دعم المجلس لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأصدر الوزراء عقب انتهاء دورة المجلس السادسة والخمسين بعد المئة المنعقدة بالرياض، بياناً أكدوا فيه وجوب ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأدان البيان الاقتحامات المتكررة من قبل المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ومن المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك، "في خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف ومقدساته، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى المبارك واستفزازٍ لمشاعر المسلمين".

كما دعا وزراء مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم فيها، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، وتأكيد ضرورة وقف الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل.

كما أدان الوزراء استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعبروا عن رفضهم أي توجه لضم المستوطنات إلى إسرائيل أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، "في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".

وطالب وزراء الخارجية المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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