من المقرر أن يحصل المستشار الألماني أولاف شولتز ووزراء حكومته الـ16 على "علاوة" بدل تضخم معفاة من الضرائب بقيمة 3000 يورو، وفقاً لمشروع قانون لوزارة الداخلية الاتحادية.

وللتخفيف من عواقب ارتفاع أسعار المستهلكين، سيجري منح أعضاء الحكومة الفيدرالية دفعة خاصة لمرة واحدة قدرها 1240 يورو لشهر يونيو/حزيران، ودفعة خاصة قدرها 220 يورو شهرياً للأشهر من يوليو/تموز 2023 إلى فبراير/شباط 2024 ، وذلك حسب ما جاء في تقرير لصحيفة "بيلد إم سونتاغ".

وقالت وزارة الداخلية الاتحادية للصحيفة، إن مشروع القانون يخضع للتصويت ولم يجرِ "بحثه سياسياً بعد".

وانتقدت جمعية دافعي الضرائب الألمانية مشروع القانون ودعت الحكومة للتخلي عنه. وقالت: "لا توجد حتى الآن ميزانية فيدرالية للعام المقبل لأنه لم يجرِ توفير ما يكفي. والآن الوزراء يحصلون على علاوة التضخم؟ بالتأكيد إشارة خاطئة!".

وأضافت: "هنا يجب على المستشار وأعضاء مجلس الوزراء أن يكونوا قدوة وأن يستغنوا عنها!".

وتشهد ألمانيا ركوداً اقتصادياً وتضخماً واضحاً، إذ دخلت منطقة اليورو في حالة ركود في الشتاء الماضي بسبب تراجع الاستهلاك تحت تأثير ارتفاع الأسعار والصعوبات التي تواجهها الصناعة الألمانية، وفقاً لبيانات نشرها، الخميس، مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وانخفض إجمالي الناتج المحلي للدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو بنسبة 0,1% بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار بعد تراجع بالحجم نفسه بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول في أرقام جرى خفضها بشكل ملحوظ مقارنة بالتقديرات السابقة.

وأفاد المعهد الأوروبي للإحصاء حتى الآن عن نمو بنسبة 0,1% في الربع الأول بعد ركود (0%) نهاية العام الماضي.

ويعود ذلك إلى حد كبير للتخفيض الأخير للأرقام من ألمانيا. فقد أعلن أول اقتصاد أوروبي نهاية مايو/أيار دخوله حالة ركود بسبب تراجع نشاط شركاته الصناعية.