أعلن بنك (يو.بي.إس - UBS)، إتمام استحواذه على بنك (كريدي سويس - Credit Suisse) في إطار عملية دمج ضخمة جداً يراقبها زبائن وموظفون وقادة سياسيون، إذ تحول بذلك إلى بنك سويسري عملاق بميزانية تصل إلى 1.6 تريليون دولار.

واعتبر الرئيس التنفيذي لبنك يو.بي.إس، سيرجيو إرموتي، أن هذه "بداية فصل جديد" في تعليقه على أكبر صفقة يشهدها القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

والجمعة الماضي، حذر إرموتي من أن الشهور المقبلة ستكون "شاقة" على الأرجح، لافتاً إلى أنها ستشهد مجموعة من القرارات الصعبة خاصة فيما يتعلق بالتوظيف.

وعملية دمج أكبر مصرفين في سويسرا معقّدة تقنياً وسياسياً، وستفضي إلى مصرف عملاق يدير أصولاً بقيمة خمسة تريليونات دولار، ما يثير قلق القادة السياسيين.

ومن المتوقع أن تقع خسارة آلاف الوظائف بسبب دمج البنكين، لكن حسب رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان، لم يكن هناك أي حل بديل.

وأمس الأحد، قال جوردان: "بالطبع إنه أمر مؤسف، لكنني متأكد من أنه لو فشلت عملية الاستحواذ من قبل بنك يو.بي. إس، لشهدنا أزمة مالية دولية"، وفق تصريحه لمجلة "سونداغ تزيتوغ".

وأُجبر بنك "يو.بي.إس" على الدخول في عملية الدمج لمنع انهيار منافسه "كريدي سويس"، بعدما واجه خطراً حقيقياً عندما هبطت أسعار أسهمه أكثر من 30% خلال جلسة التداول في 15 مارس/آذار الماضي، إثر انهيار ثلاثة مصارف إقليمية أمريكية.

وتدخلت حينها الحكومة السويسرية والمصرف المركزي والهيئات الناظمة للقطاع المالي وأجبرت يو.بي.إس على إطلاق عملية استحواذ بقيمة 3.25 مليار دولار، لينهي بذلك تاريخاً عمره 167 عاماً لبنك كريدي سويس، بعدما توالت خسائره في السنوات الأخيرة.