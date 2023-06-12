سياسة
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"سخرية ومزاح سيئ".. "نكتة" لمستشار ألمانيا حول المهاجرين تثير جدلاً واسعاً
أثارت مزحة ألقاها المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن اللاجئين جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال "يجب أن يكون لألمانيا ساحل كبير على البحر الأبيض المتوسط لأن معظم المهاجرين غير النظاميين غير مسجلين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
"سخرية ومزاح سيئ".. "نكتة" لمستشار ألمانيا حول المهاجرين تثير جدلاً واسعاً
جاءت تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتز خلال حدث نظّمته الكنيسة البروتستانتية في ولاية نورنبرغ. / صورة: AA
12 يونيو 2023

أثارت مزحة ألقاها المستشار الألماني أولاف شولتز بشأن اللاجئين جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال "يجب أن يكون لألمانيا ساحل كبير على البحر الأبيض المتوسط لأن معظم المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى ألمانيا غير مسجلين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

جاءت تصريحات المستشار الألماني خلال حدث نظّمته الكنيسة البروتستانتية في ولاية نورنبرغ.

وأشار شولتز إلى العدد الكبير من المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى ألمانيا قائلاً "على الرغم من أن ألمانيا ليست دولة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلا أنها الدولة التي لديها أكبر عدد من طلبات اللجوء (...) إن معظم المهاجرين غير النظاميين القادمين إلى ألمانيا غير مسجلين في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى".

وأضاف "لقد ألقيت هذه النكتة من قبل في مجلس أوروبا.. يجب أن يكون لألمانيا ساحل كبير على البحر الأبيض المتوسط، لأن معظم اللاجئين الذين يأتون إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ​​يأتون إلى ألمانيا".

بدورها انتقدت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، التي تعمل على إنقاذ المهاجرين غير النظاميين في البحر الأبيض المتوسط، شولتز في تغريدة على تويتر، قائلة: "هناك أكثر من 1150 حالة وفاة في البحر الأبيض المتوسط ​​في عام 2023. إنها مزحة سيئة جاءت في ذهن المستشار. من يضحك لا يجب أن يحكم البلاد".

كما صرّح عضو البرلمان الألماني، ماتياس هاور، بأنه لا ينبغي لرئيس الوزراء الألماني أن يسخر من معاناة الآخرين.

وقالت ليلي بودسون، وهي عضوة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني: "يجب أن لا يتحدث رئيس ديمقراطي اجتماعي عن المهاجرين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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