سياسة
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أردوغان يعزي نظيره الكازاخستاني في ضحايا حرائق الغابات
قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه إلى نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في مصرع 14 عاملاً في حرائق غابات، إثر الحرائق التي اجتاحت غابات شرقي كازاخستان مؤخراً.
أردوغان يعزي نظيره الكازاخستاني في ضحايا حرائق الغابات
لقاء رئيس كازاخستان قاسم جومرت توكاييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أستانة / صورة: AA
12 يونيو 2023

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه إلى نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في مصرع 14 عاملاً في حرائق غابات.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الاثنين، بأن الرئيس أردوغان قدم تعازيه في اتصال هاتفي مع توكاييف في وفاة 14 من عمال الغابات في الحرائق.

وخلال الاتصال، تمنّى الرئيس أردوغان الرحمة والمغفرة لمن فقدوا حياتهم في الحريق، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن تعازيه للشعب الكازاخستاني واستعداد تركيا لتوفير جميع المساعدات التي تحتاج إليها كازاخستان على خلفية الحرائق.

ومؤخراً اجتاحت حرائق غابات شرقي كازاخستان، التهمت عشرات الآلاف من الهكتارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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