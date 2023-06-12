قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه إلى نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في مصرع 14 عاملاً في حرائق غابات.

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الاثنين، بأن الرئيس أردوغان قدم تعازيه في اتصال هاتفي مع توكاييف في وفاة 14 من عمال الغابات في الحرائق.

وخلال الاتصال، تمنّى الرئيس أردوغان الرحمة والمغفرة لمن فقدوا حياتهم في الحريق، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب الرئيس أردوغان عن تعازيه للشعب الكازاخستاني واستعداد تركيا لتوفير جميع المساعدات التي تحتاج إليها كازاخستان على خلفية الحرائق.

ومؤخراً اجتاحت حرائق غابات شرقي كازاخستان، التهمت عشرات الآلاف من الهكتارات.