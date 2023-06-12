سياسة
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في أول زيارة خارجية بعد انتخابه.. الرئيس أردوغان يصل إلى قبرص التركية
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جمهورية شمال قبرص التركية في أول زيارة خارجية بعد إعادة انتخابه رئيساً للبلاد في 28 مايو/أيار الماضي.
في أول زيارة خارجية بعد انتخابه.. الرئيس أردوغان يصل إلى قبرص التركية
في أول زيارة خارجية بعد انتخابه.. الرئيس أردوغان يصل إلى قبرص التركية. / صورة: AA
12 يونيو 2023

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى جمهورية شمال قبرص التركية، في أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه رئيساً للبلاد في 28 مايو/أيار الماضي.

وحطَّت طائرة الرئيس التركي في مطار أركان بالعاصمة ليفكوشا، حيث كان في استقباله رئيس قبرص التركية أرسين تتار، وعقيلته سيبل تتار، إضافة إلى رئيس البرلمان زورلو توره، ورئيس الوزراء أونال أوستل، وسفير تركيا في ليفكوشا متين فائز أوغلو، وعدد آخر من المسؤولين.

ويرافق الرئيس في زيارته عقيلته أمينة أردوغان وعدد من المسؤولين، بينهم وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

ومن المنتظر أن يجري خلال الزيارة تبادل الآراء حول الخطوات التي يجب اتخاذها على صعيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات في الجزيرة بأبعادها الإقليمية والعالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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