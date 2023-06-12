سياسة
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طهران تعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي
قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن وزير الخارجية السعودي سيزور طهران قريباً للمشاركة في افتتاح سفارة الرياض فيها، تتويجاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
طهران تعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي
طهران تعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي / صورة: AP
12 يونيو 2023

أعلن متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، عن زيارة مرتقبة يجريها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى إيران "قريباً".

وأوضح كنعاني في تصريح صحفي أنه مع عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية بعد انقطاع 7 سنوات، افتتحت بلاده سفارتها بالرياض وقنصليتها في جدة.

وأضاف أن وزير الخارجية السعودي سيزور طهران في وقت قريب تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وللمشاركة في افتتاح سفارة الرياض فيها.

وفي 10 مارس/آذار الماضي أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، حسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية افتتاح سفارة طهران لدى الرياض والقنصلية العامة الإيرانية في جدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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