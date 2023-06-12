سياسة
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بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس الحكومة الإيطالية السابق برلسكوني
تُوُفّي رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني، الاثنين، عن عمر يناهز 86 عاماً، جرّاء إصابته بسرطان الدم، بعد معاناة مع أمراض أخرى لسنوات طويلة.
بعد صراع مع المرض.. وفاة رئيس الحكومة الإيطالية السابق برلسكوني
شغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامَي 1994 و2011، كما كان عضواً في مجلس الشيوخ ورئيساً لحزبه اليميني فورتسا إيطاليا. / صورة: Reuters
12 يونيو 2023

تُوُفّي رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني، الاثنين، عن عمر يناهز 86 عاماً، جرّاء إصابته بسرطان الدم، وفق وكالة الأنباء الإيطالية.

ونُقل برلسكوني إلى أحد مستشفيات ميلانو، الجمعة، وذلك للمرة الثانية في غضون أشهُر، لتقلي العلاج من سرطان الدم المزمن.

وعانى برلسكوني لسنوات من أمراض القلب وسرطان البروستاتا، وسبق أن جرى نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا عام 2020.

شغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامَي 1994 و2011، كما كان عضواً في مجلس الشيوخ ورئيساً لحزبه اليميني فورتسا إيطاليا، وشريكاً في الحكومة الائتلافية التي ترأسها اليمينية جورجيا ميلوني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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