تُوُفّي رئيس الحكومة الإيطالية السابق سيلفيو برلسكوني، الاثنين، عن عمر يناهز 86 عاماً، جرّاء إصابته بسرطان الدم، وفق وكالة الأنباء الإيطالية.

ونُقل برلسكوني إلى أحد مستشفيات ميلانو، الجمعة، وذلك للمرة الثانية في غضون أشهُر، لتقلي العلاج من سرطان الدم المزمن.

وعانى برلسكوني لسنوات من أمراض القلب وسرطان البروستاتا، وسبق أن جرى نقله إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا عام 2020.

شغل برلسكوني منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات بين عامَي 1994 و2011، كما كان عضواً في مجلس الشيوخ ورئيساً لحزبه اليميني فورتسا إيطاليا، وشريكاً في الحكومة الائتلافية التي ترأسها اليمينية جورجيا ميلوني.