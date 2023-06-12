افتتح عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري وسفير أنقرة لدى طرابلس كنعان يلماز، الاثنين، "معرض الصناعات التركية" بمدينة بنغازي، وهو الحدث التركي الاقتصادي الأول في شرق ليبيا منذ عام 2011.

وحسب مراسل الأناضول، يشارك في المعرض 38 شركة تركية و65 رجل أعمال تركياً، ويستمر 4 أيام تحت رعاية المجلس البلدي لمدينة بنغازي (حكومي).

ويقدم المعرض منتجات ذات صناعة تركية منها الأثاث ولوازم المنازل والأجهزة الكهرومنزلية والمواد الطبية والغذائية والمنتجات الزراعية والمشغولات المعدنية وقطع غيار السيارات والمعدات والزيوت ومواد التجميل، وفق مراسل الأناضول.

فيما ذكر المدير التنفيذي لمعرض الصناعات التركية مسعود أكبنار، أن المعرض يشارك فيه 38 شركة تركية بعروض في مختلف المجالات، منها شركات بناء ونفط وصحة وأغذية وملابس وغيرها، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وأوضح أكبنار أنه "وجد كل الترحيب والدعم لإقامة المعرض الذي يقام لأول مرة في بنغازي منذ 2011" مشيراً إلى "وجود فرص عديدة أمام الشركات التركية للاستثمار في ليبيا عن طريق التعاون مع رجال الأعمال الليبيين".

ويهدف المعرض إلى تعزيز التعامل التجاري بين رجال الأعمال الليبيين ونظرائهم الأتراك.