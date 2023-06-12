سياسة
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أردوغان: لن يتحقق سلامُ المنطقة من دون الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، أن الاعتراف التام بجمهورية شمال قبرص التركية، "شرط أساسي" للعودة إلى المفاوضات بشأن جزيرة قبرص، مشدداً أن السلام لن يتحقق في المنطقة من دون ذلك.
أردوغان: لن يتحقق سلامُ المنطقة من دون الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية
أردوغان: الاعتراف بقبرص التركية شرط العودة للمفاوضات بشأن الجزيرة  / صورة: AA
12 يونيو 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاعتراف التام بجمهورية شمال قبرص التركية، "شرط أساسي" للعودة إلى المفاوضات بشأن جزيرة قبرص.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار في العاصمة لفكوشا التي يجري إليها زيارة رسمية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

وقال أردوغان في هذا السياق: "الطريق الوحيد للعودة إلى طاولة المفاوضات هو الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية".

وأضاف قائلاً: "أُضيعت قرابة نصف قرن بسبب المقاربات المبالغ بها وغير القابلة للتوافق من الجانب الرومي (في قبرص). لا أحد مستعداً لإضاعة 50 عاماً أخرى".

وأردف: "خريطة طريقنا واضحة، إنها قائمة على السلام، نريد من بحر إيجة أن ينقل رسالة سلام إلى العالم".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل أردوغان إلى شمال قبرص التركية في أول زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه رئيساً للبلاد في 28 مايو/أيار الماضي.

ويرافق الرئيس في زيارته عقيلته أمينة أردوغان وعدد من المسؤولين بينهم وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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