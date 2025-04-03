سياسة
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ترمب يلمح إلى لقاء قريب مع نتنياهو.. وإعلام عبري: انزعاج إسرائيلي من تقليص المساعدات العسكرية
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن إدارته ستعمل على "حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود".
ترمب يلمح إلى لقاء قريب مع نتنياهو.. وإعلام عبري: انزعاج إسرائيلي من تقليص المساعدات العسكرية
دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض في واشنطن في فبراير/شباط 2025 / Reuters
3 أبريل 2025

وقال ترمب، في تصريحات للصحفيين على متن طائرته الرئاسية، إنه تحدث إلى نتنياهو الخميس، مضيفا أن الأخير قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

ونقل موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي لم يكشف عن هويته، أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض ستتم خلال أسابيع قليلة على الأرجح.

وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي إن غزة تعرضت للحصار منذ سنوات طويلة وبأن كثيرين يقتلون هناك، وأكد أن إدارته "تسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين هناك"، بحسب تعبيره.

في المقابل، قالت القناة "12" العبرية، الخميس، إن تصريحا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن المساعدات العسكرية أثار انزعاجا واسعا في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بخطة الرسوم الجمركية الجديدة وتأثيرها المحتمل على العلاقات الدفاعية بين الجانبين.

والأربعاء، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على معظم الدول، بما فيها إسرائيل، رغم محاولة الأخيرة استرضاءه بإلغاء رسومها على البضائع الأمريكية.

وذكرت القناة "12"، في تقرير، أن إسرائيل تخشى أن تؤدي خطة الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تدهور في العلاقات الاقتصادية الدفاعية، لا سيما بعد تصريح ترمب بالرغبة في تقليص الدعم العسكري للدول الحليفة.

وأضافت أن ترمب قال خلال إعلان الخطة: "أمريكا لا تريد أن تدفع بعد الآن ثمن أمن دول أخرى"، وهو "ما أزعج القيادة السياسية بإسرائيل"، بحسب القناة التي لفتت إلى أن مصادر لم تسمها، اطلعت على وثيقة مرفقة للخطة الأمريكية زادت القلق في تل أبيب.

فقد جاء في الوثيقة أن "إسرائيل استفادت من فتح السوق الأمريكي أمام منتجاتها، لكنها لم تفتح سوق وزارة الدفاع الإسرائيلية للموردين الأمريكيين".

وسيتم فرض رسوم جمركية أمريكية على إسرائيل بنسبة 17%، وفق القناة العبرية.

وأعربت جهات أمنية واقتصادية في إسرائيل للقناة ذاتها، عن قلق متزايد من خطة الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب، والتي وصفها بأنها "عودة إلى العصر الذهبي لأمريكا"، معتبراً أن الولايات المتحدة تعرّضت للاستغلال الاقتصادي من شركائها.

ويخشى مسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تكون الصناعات الدفاعية أول المتضررين من أي تعديل في شروط الدعم الأمريكي، رغم احتمالية استثنائها من الإجراءات الجمركية في الوقت الحالي، بحسب ما ذكر تقرير القناة.

ونقلت القناة عن مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية لم تسمهم، قولهم: "لقد دخلنا حقبة جديدة لا مجال فيها للهدايا المجانية، ويجب أن نستعد لها سياسياً واقتصادياً".

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مزود أسلحة لإسرائيل، وأظهر تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ بدئها الإبادة التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى أغسطس/ آب 2024.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

مصدر:TRT Arabi
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