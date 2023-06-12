سياسة
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تجدد الاشتباكات بالخرطوم والمفوضية الإفريقية تحذر من خطر على المنطقة بأسرها
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم وفق شهود عيان للأناضول، بينما حذرت مفوضية الاتحاد الإفريقي من أن خطورة الأزمة التي تجتاح السودان تشكل تهديدات خطيرة على وجود البلد وعلى المنطقة بأسرها.
تجدد الاشتباكات بالخرطوم والمفوضية الإفريقية تحذر من خطر على المنطقة بأسرها
الخرطوم .. الاشتباكات تتجدّد وتصل إلى المناطق السكنية / صورة: AFP
12 يونيو 2023

تجددت الاشتباكات، صباح الاثنين، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن "اشتباكات تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء شمالي وشرقي أم درمان غربي العاصمة".

كما سمع دوي أصوات المدافع في مناطق جنوبي مدينة أم درمان، وفق الشهود.

من جانبه اتهم الجيش السوداني، الاثنين، قوات الدعم السريع بـ"الهجوم على المناطق السكنية في أحياء الأزهري والسلمة جنوبي الخرطوم".

وذكر بيان للجيش، أن "الدعم السريع" قامت بـ"إطلاق مدافع الهاون على المناطق السكنية في حي الأزهري، أمس الأحد، وأدت إلى مقتل مواطن وإصابة أطفاله الثلاثة".

وأشار إلى أن "القصف المدفعي تزامن مع تحليق الطيران لإيهام السكان أن قوات الجيش هي من تقوم بالقصف".

بدورها، قالت قوات الدعم السريع، الاثنين، إن "الجيش استغل وقف إطلاق النار (السبت) لتحقيق امتيازات على الأرض ومهاجمة قواتنا في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة (الأحد)".

وقالت "الدعم السريع" في بيان: "نؤكد التزامنا التام بإعلان جدة لحماية المدنيين والتقيّد المطلق بقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاستعداد الكامل للانخراط في المباحثات".

وأضافت: "إذ نجدد التزامنا بمنبر جدة؛ نعرب عن عدم ممانعتنا لمشاركة المدنيين في المباحثات والعمل معاً لصناعة مستقبل بلادنا".

تهديدات خطيرة

من جانبه، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، أن خطورة الأزمة التي تجتاح السودان تشكل تهديدات خطيرة على وجود البلد وعلى المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الاثنين أمام القمة الـ14 للمنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) التي تستضيفها جيبوتي.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن "الخطورة البالغة للأزمة العنيفة التي تجتاح السودان الشقيق والتهديدات الخطيرة التي تشكلها على وجود هذا البلد والمنطقة بأسرها واضحة".

وأضاف أن "جميع المحللين متفقون على أنه ما لم تتوقف الحرب فوراً فستندلع حرب أهلية وستعم الفوضى وستنهار الدولة السودانية بالكامل".

ولفت فقي محمد إلى أن الأزمة السودانية تتّخذ إجراءات سريعة وعملاً موحداً وتضامناً قوياً من حكومات الاتحاد الإفريقي.

وتابع: "أدعو إلى الوحدة الكاملة بين المنظمات الإقليمية والقارية والمنظمة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الإفريقي"، معتبراً أن "هذا شرط لا غنى هنا لفعالية تضامننا مع السودان".

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 مايو/أيار الماضي محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقع خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين المتصارعين، ما دفع الرياض وواشنطن لتعليق المفاوضات.

والأحد، تجدّدت الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم، مع انتهاء هدنة لمدة 24 ساعة اقترحتها الوساطة السعودية الأمريكية.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال أولاً وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/ نيسان، والتي خلَّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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