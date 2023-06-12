شهد قطاع الصناعات الجوية في تركيا إضافةً نوعية جديدة بعد إعلان إعادة إحياء شركة الطيران والتكنولوجيا "TOMTAŞ" بعد عقود من توقف المشروع وانتهائه، فيما ستشهد الفترة المقبلة إعادة افتتاح مصنع الشركة في منطقة ملك غازي في ولاية قيصري.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أسهمت كلٌّ من الشركة التركية للصناعات الجوية والفضاء، وشركة "أصفات" الدفاعية، بالإضافة إلى منصة "إرجييس تكنوبارك"، في تأسيس شركة الطيران والتكنولوجيا "TOMTAŞ" برأس مال وصل إلى 205 ملايين ليرة تركية.

ومن المقرر أن تُنتَح في الشركة هياكل الطائرات والأجنحة، والأبواب وأسطح توجيه الطائرات، ومعدات الهبوط، والمراوح، وأجزاء من المحرك وغيرها من القطع.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 420 ألف كيلوغرام، فيما ستُستورد آلات ومعدات بقيمة 10 ملايين دولار و207 آلاف و500 دولار لتجهيز المصنع.

وفي إطار برنامج "الاستثمار في المناطق ذات الأولوية" سيحظى المصنع بمجموعة من الحوافز المقدَّمة من الحكومة التركية، بدءاً من الدعم في نسب الفائدة، والإعفاء الجمركي، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تخفيضات على مدفوعات التأمين الاجتماعي لمدة 7 سنوات، وتخفيضات ضريبية تصل إلى 80٪.

ومع انطلاق عمل الشركة، من المتوقع أن يوظَّف 50 شخصاً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع الاستمرار في العمل.

إحياء أحد معالم الصناعات الجوية

يعود تاريخ شركة الطيران والتكنولوجيا "TOMTAŞ" إلى عشرينيات القرن الماضي، فبعد تأسيس جمعية الطائرات التركية عام 1925، جرى العمل لتأسيس مصنع لإنتاج الطائرات، ومن أجل توفير رأس المال والخبرات التقنية، جرى الدخول في شراكة مع "يونكرز" الألمانية التي وفَّرت جزءاً من المعدات والعاملين في المصنع.

وفي عام 1926، افتُتحت شركة الطائرات والمحركات التركية "TOMTAŞ" بشكل رسمي، وهو العام الذي جرى فيه إنتاج وتجميع طائرات "يونكرز" الألمانية. ولم تدم حكاية المصنع طويلاً بعد خلافات مع الشركة ليُغلق عام 1928، ونُقلت حصة شركة "يونكرز" في المصنع إلى جمعية الطائرات التركية.

وفي عام 1931، أُعلن تأسيس مصنع قيصري للطائرات، لكن لأسباب مختلفة لم يحافظ المصنع على وجوده وجرى تحويله إلى القيادة المركزية للصيانة والإمداد الجوي في قيصري.