سياسة
3 دقيقة قراءة
تركيا.. إعادة تأسيس أول مصنع للطائرات شهدته البلاد
باستثمار وصل إلى 205 ملايين ليرة تركية، أُعيد تأسيس أول مصنع للطائرات التركية في مدينة قيصري، بعد إعلان إعادة إحياء شركة الطيران والتكنولوجيا التركية "TOMTAŞ"، وسيُنتج المصنع قطع الطائرات والطائرات العمودية.
تركيا.. إعادة تأسيس أول مصنع للطائرات شهدته البلاد
جانب من المؤتمر الذي جرى فيه إعلان تأسيس الشركة في شهر ديسمبر / Others
12 يونيو 2023

شهد قطاع الصناعات الجوية في تركيا إضافةً نوعية جديدة بعد إعلان إعادة إحياء شركة الطيران والتكنولوجيا "TOMTAŞ" بعد عقود من توقف المشروع وانتهائه، فيما ستشهد الفترة المقبلة إعادة افتتاح مصنع الشركة في منطقة ملك غازي في ولاية قيصري.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أسهمت كلٌّ من الشركة التركية للصناعات الجوية والفضاء، وشركة "أصفات" الدفاعية، بالإضافة إلى منصة "إرجييس تكنوبارك"، في تأسيس شركة الطيران والتكنولوجيا "TOMTAŞ" برأس مال وصل إلى 205 ملايين ليرة تركية.

ومن المقرر أن تُنتَح في الشركة هياكل الطائرات والأجنحة، والأبواب وأسطح توجيه الطائرات، ومعدات الهبوط، والمراوح، وأجزاء من المحرك وغيرها من القطع.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 420 ألف كيلوغرام، فيما ستُستورد آلات ومعدات بقيمة 10 ملايين دولار و207 آلاف و500 دولار لتجهيز المصنع.

وفي إطار برنامج "الاستثمار في المناطق ذات الأولوية" سيحظى المصنع بمجموعة من الحوافز المقدَّمة من الحكومة التركية، بدءاً من الدعم في نسب الفائدة، والإعفاء الجمركي، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى تخفيضات على مدفوعات التأمين الاجتماعي لمدة 7 سنوات، وتخفيضات ضريبية تصل إلى 80٪.

ومع انطلاق عمل الشركة، من المتوقع أن يوظَّف 50 شخصاً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع الاستمرار في العمل.

إحياء أحد معالم الصناعات الجوية

يعود تاريخ شركة الطيران والتكنولوجيا "TOMTAŞ" إلى عشرينيات القرن الماضي، فبعد تأسيس جمعية الطائرات التركية عام 1925، جرى العمل لتأسيس مصنع لإنتاج الطائرات، ومن أجل توفير رأس المال والخبرات التقنية، جرى الدخول في شراكة مع "يونكرز" الألمانية التي وفَّرت جزءاً من المعدات والعاملين في المصنع.

وفي عام 1926، افتُتحت شركة الطائرات والمحركات التركية "TOMTAŞ" بشكل رسمي، وهو العام الذي جرى فيه إنتاج وتجميع طائرات "يونكرز" الألمانية. ولم تدم حكاية المصنع طويلاً بعد خلافات مع الشركة ليُغلق عام 1928، ونُقلت حصة شركة "يونكرز" في المصنع إلى جمعية الطائرات التركية.

وفي عام 1931، أُعلن تأسيس مصنع قيصري للطائرات، لكن لأسباب مختلفة لم يحافظ المصنع على وجوده وجرى تحويله إلى القيادة المركزية للصيانة والإمداد الجوي في قيصري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us