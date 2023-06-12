سياسة
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طهران تبدي استعدادها لرفع مستوى العلاقات مع القاهرة
أبدت طهران رغبتها في توسيع العلاقات مع مصر، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن خامنئي أعرب عن موقفه سابقاً بهذا الصدد في لقائه سلطان عمان خلال زيارته الأخيرة لإيران الشهر الماضي.
طهران تبدي استعدادها لرفع مستوى العلاقات مع القاهرة
كنعاني: أعرب إذا كان الجانب المصري راغباً في (رفع مستوى العلاقات) فنحن نرحب بهذا الموضوع / صورة: AA
12 يونيو 2023

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بلاده مستعدة لتوسيع العلاقات مع مصر في حال "رغبت هي في ذلك".

تصريحات الناطق باسم الوزارة جاءت في مؤتمر صحفي أكد فيه أن حكومة بلاده ومؤسساتها الدبلوماسية سبق لها أن أعلنت بوضوح موقفها من العلاقات مع مصر.

وأضاف أنه سبق "وأعرب قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي عن موقفه بهذا الصدد في لقائه مع سلطان عمان، فإذا كان الجانب المصري راغباً فنحن نرحب بهذا الموضوع".

وسبق أن زار سلطان عمان هيثم بن طارق إيران في 28 مايو/أيار الماضي، في أول زيارة منذ توليه الحكم 2020، وذلك بعد أيام من زيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع ليبيا، أكد كنعاني أهمية ليبيا لإيران وأنه قد اُختير "شخص ليكون سفيراً لإيران في هذا البلد وتجري عملية شؤونه الإدارية"، مجدداً رغبة بلاده في أن "تُقام علاقات رسمية بين إيران وليبيا قريباً".

وتعليقاً على الخلافات المائية مع كابل، صرّح كنعاني أن "هناك محادثات جيدة مع الحكومة الأفغانية بهذا الخصوص تمخّضت عن الاتفاق حول اتخاذ الجانب الأفغاني خطوات إيجابية وجديدة وإجراءات فنية بشأن الحصة من مياه نهر هيرمند".

مضيفاً أنه "من المتوقع أن يتولى الجانب الأفغاني المسؤولية فيما يخصّ حصة إيران من مياه نهر هيرمند لإثبات حسن نياتها في هذا المجال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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