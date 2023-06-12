أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، اليوم (الاثنين)، أن المباحثات الأخيرة مع الجانب المصري في القاهرة لم تتطرق إلى الهدنة الطويلة مع إسرائيل.

وصرح المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، بأن "الأنباء التي تزعم أن مباحثات القاهرة شملت التفاوض حول هدنة طويلة الأمد لا أساس لها من الصحة".

موضحاً أن وفد الحركة وضع الجانب المصري في "ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على سكان مدينة القدس والضفة الغربية وانتهاك المقدسات، فضلاً عن بحث سبل مواجهة سياسات الاحتلال"، كما بحث الوفد "دور مصر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

أما الناطق باسم حركة "الجهاد" داود شهاب، فأكد أن مباحثات الأمين العام للحركة مع الدولة المصرية لم تتطرق لا إلى هدنة طويلة الأمد ولا قصيرة.

وأضاف شهاب أن "موضوع هدنة بسقف زمني ليس مطروحاً، ونحن شعب تحت الاحتلال، والشعوب التي تقع تحت الاحتلال من حقها أن تقاوم وتدافع عن نفسها".

وخلال الفترة الماضية تداولت مواقع عربية وإسرائيلية أخباراً تتحدث عن تناول مباحثات القاهرة قضية هدنة طويلة الأمد ما بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وفي الأول من يونيو/حزيران الحالي توجهت وفود من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والحكومة الفلسطينية في غزة إلى القاهرة تلبيةً لدعوة مصرية لبحث مستجدات الوضع في فلسطين، بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، للقاهرة، التي استمرت 3 أيام.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الوفود تباحثت في القاهرة حول "القضايا الاقتصادية والمعيشية المتعلقة بغزة، والتبادل التجاري مع مصر والمشاريع المصرية الجارية في القطاع".

ويستمر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2007 تاركاً آثاراً كارثية على حياة سكان القطاع وواقعه الاقتصادي والاجتماعي.