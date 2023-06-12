أعلنت الحكومة السويدية، الاثنين، اعتزامها إعادة متهم مطلوب إلى تركيا.

وفي تصريحات أدلى بها للتلفزيون الحكومي "SVT"، قال أشرف أحمد، رئيس المجلس القانوني لدى وزارة العدل السويدية، إن الحكومة صدَّقت على قرار محكمة عليا بإعادة المتهم المذكور إلى تركيا.

وحسب صحيفة "Aftonbladet" السويدية، فإن المتهم البالغ من العمر 35 عاماً مطلوب قضائياً من تركيا بتهم متعلقة بالإرهاب وتجارة المخدرات.

وأضافت الصحيفة أنه حُكم على المتهم عام 2013 بالسجن في تركيا لأكثر من 4 سنوات.

وعقب إطلاق سراحه لاحقاً بشكل مشروط، فرّ المتهم إلى السويد قبل أن يُلقى القبض عليه في أغسطس/آب 2022، بناء على قرار قضائي تركي.