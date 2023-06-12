قالت محكمة استئناف سويدية الاثنين إن الشرطة لم يكن لديها مسوّغ قانوني لقرارها منع تجمّعين كان يعتزم خلالهما محتجّون حرق المصحف في وقت سابق هذا العام.

في يناير/كانون الثاني أثار إحراق اليميني المتطرّف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف خلال تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي، وقد أُطلقت دعوات لمقاطعة البضائع السويدية، كما تسبّبت الواقعة بتعليق آلية التصديق على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

على الأثر منعت الشرطة السويدية تنظيم تحرّكين لحرق المصحف أمام السفارتين التركية والعراقية في ستوكهولم في فبراير/شباط، أحدهما دعا إليه فرد والثاني دعت إليه منظمة.

وشدّدت الشرطة على أن التحرّك الاحتجاجي الذي نُظّم في يناير جعل السويد أكثر عرضةً إلى هجمات.

وكانت المحكمة الإدارية في ستوكهولم ألغت في أبريل/نيسان الحظر المفروض على التظاهرات التي من المتوقّع أن تشهد حرقاً للمصحف بعد التماس تقدم به المنظِّمون.

بينما استأنفت شرطة ستوكهولم الحكم الذي ألغى قرارها. لكن المحكمة عادت وأيّدت الحكم الاثنين.

وفي الحكمين، رداً على طلبي استئناف منفصلَين، قالت محكمة الاستئناف إن "مشاكل النظام والأمن" التي أشارت إليها الشرطة ليس لها "صلة واضحة بما فيه الكفاية بالحدث المخطط له أو بجواره".

وذكرت المحكمة أن من الممكن تقديم التماس ضد قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا.

في العام الماضي تسبب بالودان بأعمال شغب في السويد عندما انطلق في جولة في البلاد أحرق خلالها نسخاً من المصحف.

وألحق إحراق المصحف في يناير أضراراً بالعلاقات بين السويد وتركيا التي ندّدت بشدة بسماح الشرطة السويدية تنظيم تلك التظاهرة.

وندّد سياسيون سويديون بإحراق المصحف لكنّهم دافعوا أيضاً بشدة عن الحق في حرية التعبير.