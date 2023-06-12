صرّح أحمد فكري كيلجي، رئيس قطاع المنسوجات والمواد الخام في مجلس إدارة جمعية المصدرين الأتراك "TİM" أنه جرى إعداد الدراسات اللازمة لضمان مواكبة التحوّل الأخضر وتطوير تقنيات الإنتاج الصديقة للبيئة في صناعة النسيج التركية.

وأكد كيلجي أهمية استخدام أساليب صديقة للبيئة في صناعة النسيج التركية مضيفاً "أن مواردنا المحدودة تذكرنا بضرورة اتخاذ الاحتياطات كافة للحفاظ عليها، وخاصة مع تطور الوعي حول قضايا الإنتاج الصديق للبيئة والتقنيات المستدامة".

وأشار إلى أن مفهوم الإنتاج في المستقبل يعتمد على مفاهيم الاستدامة والبيئة، مؤكداً أن الشركات التي تتجاهل هذه المفاهيم سوف تعاني في المستقبل.

وأضاف: "إن الشركات وحتى الدول التي تتجاوز هذه المفاهيم لن يكون لها موقع في السوق الدولية، وإدراكنا لهذه الحقيقة، يدفعنا لبذل ما في وسعنا لنتجاوز هذه التحديات، وحتى هذه اللحظة ننظر برضا إلى محفّزات الدولة لتشجيع الطاقة المتجددة وأنظمة الإنتاج المستدامة".

وأردف: " نحن في مجلس إدارة قطاع النسيج والمواد الخام في جمعية المصدّرين الأتراك ندرك مسؤوليتنا، فقد كان لنا دور ريادي عبر طرح خطة العمل المستدامة".

وجدد كيلجي تأكيده أن الجمعية لا ترى "في الصفقة الأوروبية الخضراء تحدياً، بل على العكس نرى فيها فرصة. وإني على يقين تام، أنه في حال التزمنا كصناع ودولة خطة عمل مشتركة، فإن قطاع النسيج التركي سيكون نموذجاً برّاقاً".