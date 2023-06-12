أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجير، أن الحكومة التركية ستقدم 450 مليون دولار كتمويل للصناعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التكنولوجيا في نطاق "مشروع تركيا للصناعة الخضراء".

وقال الوزير التركي في تصريحات، الاثنين، إن قطاع الصناعة التركي سيكون أكثر انخراطاً في "آلية الكربون الحدودية للاتحاد الأوروبي".

ويهدف "مشروع تركيا للصناعة الخضراء" المنفّذ مع البنك الدولي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات التكنولوجيا واستثمارات الطاقة المتجدّدة في الصناعة.

وأكد كاجير أنهم سيدعمون الطاقة المتجددة واستثمارات التحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مشاريع البحث والتطوير التي تهدف إلى الحدّ من انبعاثات الكربون والاقتصاد الدائري عبر TÜBİTAK.

وأضاف: "سنضمن أن بلدنا يقترب من أهداف صافي الكربون صفر ضمن نطاق اتفاقية باريس للمناخ التي وافقت عليها الجمعية العليا لدينا في عام 2021. آمل أن يكون المشروع مفيداً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدّرين والصناعيين مسبقاً".

وحققت الصناعة التركية نمواً كبيراً في جميع المجالات في السنوات الأخيرة، ويُصدّر أكثر من 40 في المئة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وسيمهد المشروع الطريق إلى مستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات الصناعية من الاستفادة من قوة الطاقة المتجدّدة، وتنفيذ تقنيات فعّالة في استخدام الطاقة واعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري.

وسيسهم المشروع في تنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستدامة البيئية، والقدرة التنافسية، وفرص الاستثمار والرقمنة وشراء الموارد، وتلبية احتياجاتها ذات الأولوية من حيث الحساسية البيئية وكفاءة الموارد.

كما سيُدعم العديد من المجالات مثل إزالة الكربون، وكفاءة المياه، والإدارة المستدامة للنفايات، والإنتاج الخالي من الهدر، وكفاءة المواد الخام.