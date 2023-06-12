سياسة
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في ثانية محطاته الخارجية.. الرئيس أردوغان يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الأذربيجانية باكو ثانية محطات جولته الخارجية الأولى عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، والتقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
في ثانية محطاته الخارجية.. الرئيس أردوغان يصل إلى العاصمة الأذربيجانية باكو
الرئيس أردوغان يلتقي الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعد وصوله إلى العاصمة الأذربيجانية باكو ثانية محطات جولته الخارجية الأولى / صورة: AA
12 يونيو 2023

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الاثنين، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، ثانية محطات جولته الخارجية الأولى عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار حيدر علييف، النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيّوبوف ونائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف وسفير أذربيجان لدى أنقرة رشاد محمدوف والسفير التركي لدى باكو جاهد باغجي.

وشارك الرئيس التركي في مأدبة عشاء أقامها على شرفه نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة باكو.

وأقيمت مأدبة الطعام في قصر غولستان، بعيدا عن عدسات الصحفيين.

وحضر المأدبة من الجانب التركي إضافة للرئيس أردوغان عقيلته أمينة أردوغان ووزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة ألب أرسلان بيرقدار والدفاع يشار غولر والنقل عبد القادر أورال أوغلو، والناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

يذكر أن المحطة الأولى للرئيس أردوغان في جولته الأولى عقب نجاحه في الانتخابات، كانت إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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