سياسة
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رئيس شمال قبرص مشيداً بأردوغان: تركيا في طريقها لتغدو قوة عالمية
أشاد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، بالتحولات التي شهدتها تركيا خلال السنوات الـ21 الأخيرة بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، مؤكداً أنها باتت أمل العالم التركي في طريقها لتغدو قوة عالمية لا إقليمية فقط.
رئيس شمال قبرص مشيداً بأردوغان: تركيا في طريقها لتغدو قوة عالمية
رئيس شمال قبرص: تركيا شهدت تحولاً بقيادة أردوغان / صورة: AA
12 يونيو 2023

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن تركيا شهدت تغيراً وتحولاً كبيرين خلال السنوات الـ21 الأخيرة بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تتار مع أردوغان، الاثنين، في العاصمة لفكوشا التي يجري إليها الرئيس التركي زيارة رسمية عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأوضح تتار أن تركيا باتت أمل العالم التركي في طريقها لتغدو قوة عالمية لا إقليمية فقط.

وبيّن أن أتراك قبرص كانوا دائماً في انسجام مع الجمهورية التركية في معركتهم الوجودية وحقوقهم السيادية.

ولفت إلى بروز أهمية الجزيرة الجيواستراتيجية والجيوسياسية، ولا سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتغيُّر التوازنات الدولية.

وحول المفاوضات بشأن الجزيرة، أكد تتار عدم إمكانية العودة إليها من دون الاعتراف بالوضع المتساوي والمساواة في السيادة.

وذكر أن بلاده ستؤكد أمام العالم سياسة حل الدولتين القائم على المساواة في السيادة.

ونوَّه بأن زيارة الرئيس أردوغان إلى قبرص التركية بعد أدائه يمين القسم تتضمن رسالة موجَّهة إلى العالم بأسره تفيد باستمرار وقوف أنقرة إلى جانب لفكوشا.

وأشار إلى أن الحل في قبرص لا يمكن أن يتحقق إلا بالتعاون بين الجانبين التركي والرومي على أساس السيادة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/تموز 2017، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

وتؤكد أنقرة وقبرص التركية ضرورة التفاوض من الآن فصاعداً على أساس حل الدولتين في الجزيرة بعد إخفاق المفاوضات الرامية إلى حلٍّ فيدرالي قائم على المساواة، بسبب تعنُّت الجانب القبرصي الرومي.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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