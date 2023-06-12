تحتضن تركيا مباحثات رباعية مع فنلندا والسويد وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، في إطار الاتفاق الثلاثي المبرم بين البلدان الثلاثة.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الاثنين، بأنَّ الجولة الرابعة من المباحثات الرباعية بين الأطراف المذكورة، ستُعقد في العاصمة أنقرة يوم 14 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيُعقد في المجمّع الرئاسي باستضافة عاكف تشاغاتاي قيليج، كبير مستشاري الرئيس التركي.

ويمثّل "الناتو" في الاجتماع مدير المكتب الخاص لأمين عام الحلف، ستيان جنسن، بينما يترأس الوفد السويدي سكرتير وزارة الخارجية السفير جان كنوتسون، والوفد الفنلندي سكرتير الخارجية يوكا سالوفارا.

وفي 28 يونيو 2022 وقَّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، بينما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين إلى أنقرة.