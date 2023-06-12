سياسة
2 دقيقة قراءة
الجولة الرابعة.. تركيا تجري مباحثات مع السويد وفنلندا والناتو
تحتضن تركيا مباحثات رباعية مع فنلندا والسويد وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، في إطار الاتفاق الثلاثي المبرم بين البلدان الثلاثة بخصوص عضوية الحلف.
الجولة الرابعة.. تركيا تجري مباحثات مع السويد وفنلندا والناتو
تركيا تجري مباحثات مع السويد وفنلندا والناتو / صورة: TRT HABER
12 يونيو 2023

تحتضن تركيا مباحثات رباعية مع فنلندا والسويد وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، في إطار الاتفاق الثلاثي المبرم بين البلدان الثلاثة.

وأفاد بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الاثنين، بأنَّ الجولة الرابعة من المباحثات الرباعية بين الأطراف المذكورة، ستُعقد في العاصمة أنقرة يوم 14 يونيو/حزيران الجاري.

وأضاف البيان أن الاجتماع سيُعقد في المجمّع الرئاسي باستضافة عاكف تشاغاتاي قيليج، كبير مستشاري الرئيس التركي.

ويمثّل "الناتو" في الاجتماع مدير المكتب الخاص لأمين عام الحلف، ستيان جنسن، بينما يترأس الوفد السويدي سكرتير وزارة الخارجية السفير جان كنوتسون، والوفد الفنلندي سكرتير الخارجية يوكا سالوفارا.

وفي 28 يونيو 2022 وقَّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

وأواخر مارس/آذار الماضي صدّقت تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو، بينما تتحفظ على انضمام السويد وتطالبها بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين إلى أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us