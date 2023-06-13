أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الاثنين، أنّ الهجوم المضادّ الذي شنّته قوّاته أخيراً ضدّ القوات الروسية بعدما أعدّت له طوال أشهر "صعب" لكنّه "يمضي قدماً"، وذلك بعيد إعلان كييف استعادتها السيطرة على سبع قرى.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية إنّ "القتال صعب، لكنّنا نمضي قدماً، وهذا أمر مهم".

وأضاف بعد إعلان كييف استعادة سبع قرى من القوات الروسية "أتقدّم بالشكر إلى جنودنا من أجل كلّ علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحرّرة حديثاً".

وشدّد الرئيس الأوكراني على أنّ "خسائر العدو هي بالضبط في المستوى الذي نحتاج إليه".

وأضاف أنّ "الطقس ليس مواتياً، الأمطار تجعل مهمّتنا أكثر صعوبة، لكنّ قوة جنودنا تعطي نتائج جيّدة".

استعادة سبع قرى

وجاء تصريح زيلينسكي بعد إعلان حكومته أنّ قواتها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق البلاد وجنوبها من القوات الروسية.

وأكّدت كييف أيضاً أنّها حقّقت مكاسب محدودة قرب مدينة باخموت (شرق)، عقب الهجوم المضادّ الذي شنّته في نهاية الأسبوع الماضي بأسلحة غربية لاستعادة أراضيها.

وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام "جرى تحرير سبع قرى" من بينها خصوصاً لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضاً قرية ستوروجيف الواقعة قرب ثلاث قرى أخرى تمت السيطرة عليها الأحد جنوب منطقة دونيتسك.

وأوضحت أنّ "المساحة التي استعيدت السيطرة عليها تصل إلى 90 كيلومتراً مربّعاً".

من ناحيتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنّ قواتها تقدمت "250 إلى 700 متر" في اتجاه باخموت.

تصدّ روسي

وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق، الاثنين، أنها صدت هجمات أوكرانية في المناطق نفسها في دونيتسك قرب فيليكا نوفوسيلكا.

وأضافت موسكو أنّها تصدت لهجمات أوكرانية في محيط قرية ليفادني في منطقة زابوريجيا المجاورة.

وقال معهد دراسات الحرب ومقرّه الولايات المتّحدة في تحليل الاثنين إنّ "القوات الأوكرانية حقّقت تقدّماً في دونيتسك أوبلاست (غرب) وزابوريجيا أوبلاست (غرب) وهو ما أكّدته مصادر روسية لكنها سعت إلى التقليل من أهميته".

وفي واشنطن، عبّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن أمله في نجاح الهجوم المضادّ الأوكراني، معتبراً أنّ ذلك قد يرغم روسيا على التفاوض لإنهاء هجومها.

وقال بلينكن إنّ بلاده "واثقة من أنّهم (الأوكرانيين) سيستمرون في تحقيق النجاح"، معتبراً أنّ "نجاح الهجوم المضادّ من شأنه أن يحقّق أمرين: تعزيز موقعها (أوكرانيا) على أيّ طاولة مفاوضات مستجدّة، وقد يؤدي أيضاً إلى جعل بوتين يركز بنهاية الأمر على التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأها". على حد تعبيره.

وأضاف الوزير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني "بهذا المعنى، يمكن لذلك أن يقرّب السلام لا أن يبعده".

ورأى بلينكن أنّ الهجوم يظهر الحاجة إلى "زيادة دعمنا لأوكرانيا الآن لأقصى حدّ، كي تتمكّن من تحقيق نجاح على أرض المعركة".

"سيستمر أشهراً"

وفي باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ الهجوم الأوكراني المضادّ سيستمرّ لأسابيع بل حتّى لأشهر.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في الإليزيه مع كلّ من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس البولندي أندريه دودا إنّ "الهجوم المضادّ الأوكراني بدأ قبل أيام عدّة".

وأضاف أنّ هذا الهجوم سيستمرّ "لأسابيع عدّة بل حتى لأشهر.. نريده أن ينجح قدر الإمكان كي نتمكّن من بدء مرحلة تفاوض بشروط جيّدة".

واستضاف الرئيس الفرنسي نظيره البولندي والمستشار الألماني في إطار "مثلّث فايمار" الذي يعتبر منصّة لاجتماعات قمّة دورية بين الدول الثلاث.

وشدّد الرئيس الفرنسي على أنّ بلاده ستواصل "تكثيف" مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.

وقال "لقد كثّفنا إمدادات الأسلحة والذخيرة والعربات المدرّعة وكذلك الدعم اللوجستي"، موضحاً أنّ باريس تساعد كييف أيضاً في مجال صيانة العتاد الذي تضرّر في القتال.

وتابع الرئيس الفرنسي "سنواصل العمل وفق الجدول الزمني الذي أعطيته (للرئيس زيلينسكي) في الأيام والأسابيع المقبلة".

وشدّد ماكرون على أنّ "الحرب العدوانية التي تشنّها روسيا هي منذ الآن فشل استراتيجي وجيوسياسي للمعتدي".

بدوره، قال المستشار الألماني إنّ بلاده ستدعم أوكرانيا بعتادٍ من دبّابات ومدفعية ومضادّات للطائرات "طالما كان ذلك ضرورياً".

عضوية الأطلسي

أمّا الرئيس البولندي فشدّد من جانبه على ضرورة إرسال "إشارة واضحة من منظور واضح" بشأن طلب كييف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أنّ القمّة المقبلة للحلف في 11 و12 يوليو/تمّوز في فيلنيوس بليتوانيا يجب أن تعطي "ضوءاً أخضر" لطلب أوكرانيا الانضمام إلى التحالف، مشدّداً، في الوقت ذاته، على أنّه لا يقصد بذلك موافقة التحالف على انضمام كييف فوراً إلى صفوفه، وهو أصلاً أمر مستبعد بسبب خطر امتداد الحرب الراهنة في أوكرانيا إلى سائر أعضاء التحالف.