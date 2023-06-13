قالت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الثلاثاء، إن طائرة هليكوبتر تعرضت لحادث في شمال شرق سوريا ما أدى إلى إصابة 22 عسكرياً بجروح متفاوتة.

وأضافت في بيان أنه جرى إجلاء عشرة من العسكريين إلى منشآت رعاية خارج منطقة عمليات القيادة المركزية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أن التحقيق لا يزال جارياً للوقوف على سبب الحادث الذي وقع يوم الأحد، إلا أنها أشارت إلى أنه لم يجرِ الإبلاغ عن نيران معادية.

وأصيب 23 عسكرياً أمريكياً في سوريا بصدمات دماغية في مارس/آذار خلال هجومين شنهما مسلحون مدعومون من إيران، حسب ما أعلنته القيادة في أبريل/نيسان.

وتعرضت قواعد أمريكية لاستهداف متكرر خلال العام الأخير، تقف خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي خلف بعضها فيما توجّه أصابع الاتهام في بعضها الآخر إلى مجموعات مسلحة موالية لطهران.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً متشعب الأطراف، تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.