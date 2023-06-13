سياسة
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الضفة.. أمريكا تحذر من توسع الاستيطان ومصر "قلقة" من تصاعد العنف الإسرائيلي
أبدت مصر قلقها  إزاء تصاعد العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وكثافة الاقتحامات في الضفة الغربية. فيما حذرت الولايات المتحدة من التوسع الاستيطاني الذي تقوده إسرائيل في الضفة.
الضفة.. أمريكا تحذر من توسع الاستيطان ومصر "قلقة" من تصاعد العنف الإسرائيلي
 أمريكا تحذر من توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية  / صورة: AA
13 يونيو 2023

أعربت مصر، الاثنين، عن قلقها من تصاعد وتيرة العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، بمقر الخارجية المصرية في القاهرة، وفق بيان للوزارة.

وحسب البيان، قال متحدث الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن "اللقاء تناول المستجدات الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعرب الوزير شكري عن القلق البالغ حيال استمرار تصاعد وتيرة العنف، وكثافة الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وما ينتج عنها من سقوط قتلى وجرحى".

وأضاف أن "هذه السياسة الإسرائيلية تزيد من حدة الاحتقان والتوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأوضح البيان أن "شكري استعرض الجهود التي بذلتها مصر خلال الفترة الماضية لتهدئة الأوضاع الميدانية"، مؤكداً "ضرورة العمل على تنفيذ التفاهمات ذات الصلة بمسار العقبة/شرم الشيخ بما يخفض من التوتر الراهن".

كما شدد وزير الخارجية المصري على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية كافة، وعلى مستوى الأمم المتحدة، من أجل وقف التصعيد في الأراضي المحتلة، وخلق مناخ جديد داعم لإعادة إحياء عملية السلام".

من جانبه، أعرب تور وينسلاند عن "تقديره لدور مصر المحوري في عملية السلام، والتطلع إلى استمرار التنسيق مع مصر لتعزيز السلام ووقف العنف وإيجاد تسوية نهائية وشاملة وعادلة للقضية الفلسطينية"، وفق البيان.

تحذير أمريكي

من جانبها، كررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن معارضتها للتوسع الاستيطاني في الضفة، وقالت إنه يقوض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وذكرت مجلة أكسيوس الأمريكية أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بخطط بناء تشمل 4000 وحدة استيطانية في العديد من المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، مما يشير إلى أنه من المرجح أن يجري تضمين خطط البناء المتعلقة بمنطقة تعرف باسم E1 بالقرب من القدس في أقرب إعلان.

ولم يؤكد المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي يوم الاثنين ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية قد أبلغت بايدن بخطط الإعلان عن التوسع الاستيطاني، لكنه قال إن السياسة الأمريكية متسقة في معارضة أي قرارات أحادية الجانب لدفع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "لقد أوضحنا منذ فترة طويلة مخاوفنا بشأن المستوطنات الإضافية في الضفة الغربية، وأننا لا نريد أن نرى إجراءات تتخذ من شأنها أن تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة بكثير".

وأضاف: "لا نريد أن نرى خطوات تُتخذ من شأنها فقط زيادة التوترات وكنا واضحين للغاية بشأن ذلك. لم يتغير شيء في سياستنا".

وفي الشهر الماضي، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر بياناً انتقد فيه تحركات الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على بؤرة حومش الاستيطانية في الضفة الغربية التي جرى تحديدها في وقت سابق على أرض فلسطينية خاصة، والتي تتعارض مع السياسة التي استمرت لأكثر من 20 سنة.

ومنذ أشهر، تتصاعد التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية، ومواجهات أوقعت عدداً من القتلى والجرحى، وأحدثت موجة تصعيد وحالة قلق في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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