كشف تقرير صادر عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، في الولايات المتحدة أن الغالبية العظمى من الأسماء في قائمة مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي، هي أسماء مسلمين.

التقرير، الذي يحمل عنوان "عشرون عاماً كثيرة جداً، دعوة لوقف قائمة المراقبة السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي" ، يعرض تفاصيل استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لقاعدة بيانات فحص الإرهاب، والتي قال إنها تستهدف المسلمين.

وبعد تزويده بنسخة 2019 من قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل متسلل سويسري اكتشفها عبر الإنترنت بعد نشرها عرضياً من قبل شركة طيران إقليمية، أجرى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" تحليلاً شاملاً لأكثر من 1.5 مليون بيان مُدخَل.

وذكر التقرير أن "أكثر من 350 ألف بيان تتضمن بعض الترجمات الصوتية لمحمد أو علي أو محمود، وأكثر 50 اسماً تكراراً كلها أسماء إسلامية".

وأضاف: "من بين البيانات المدخلة في قائمة المراقبة التي راجعناها، نقدر أن أكثر من 1.47 مليون منها تتعلق بالمسلمين، أي أكثر من 98% من الإجمالي".

وأشار التقرير إلى أنه على مدار 20 عاماً، جلبت القائمة السرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي المشقة والخوف إلى المجتمع المسلم.

ودعت المجموعة الإسلامية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ااتخاذ إجراءات لمعالجة قائمة المراقبة.

ويواجه الأفراد المدرجون في قائمة المراقبة مجموعة من التحديات، بما في ذلك قيود السفر، وقضايا الهجرة، واللقاءات مع عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وحالات عنف الشرطة، وصعوبات الحصول على التصاريح والتراخيص، والعواقب المهنية، والوصول المحدود إلى المباني الحكومية.

وفي حادثة وقعت مؤخراً تتعلق بالوصول إلى مبنى حكومي، جرى استبعاد مشاركة رئيس بلدية بروسبكت بارك، نيوجيرسي محمد خير الله، بشكل غير متوقع من احتفال البيت الأبيض بعيد الفطر. ويُعزى هذا التنبيه إلى حالة قائمة المراقبة الخاصة به مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.