يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، للردّ على الاتهامات الموجّهة إليه بأنّه كذب وخطط للاحتفاظ بعشرات الوثائق السرية التي نقلها إلى مقرّ إقامته في فلوريدا بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وأثارت لائحة الاتهام الخطيرة التي يقول أنصار ترمب إنها ذات دوافع سياسية لعرقلة عودته إلى البيت الأبيض، مخاوف من حصول اضطرابات، حيث تتحضر شرطة ميامي لاستقبال محتجين قد يصل عددهم إلى 50 ألف شخص.

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لكن الرئيس السابق الذي حوكم في الكونغرس مرتين، حافظ على نبرة التحدي بينما كان يستعد ليصبح أول رئيس أمريكي تستدعيه محكمة فيدرالية وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

وكتب ترمب على شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له "تروث سوشال": "علينا أن نكون جميعاً أقوياء وأن نهزم الشيوعيين والماركسيين ومجانين اليسار الراديكالي الذين يدمّرون بلادنا بشكل منهجي". وأكّد أنّ لائحة الاتهام الأخيرة لن تجبره على الانسحاب من الانتخابات.

"اتهامات سخيفة"

ويُتهم ترمب بحيازة أسرار حكومية ورفض إعادتها والتآمر لعرقلة عمل المحقّقين الذين كانوا يسعون إلى استعادتها، وبمشاركة معلومات بالغة السرية مع أشخاص لا يملكون تصريحاً أمنياً، في قضية أكثر خطورة من أيّ قضية واجهها من قبل.

كما تتضمّن لائحة الاتهام صوراً تظهر الصناديق التي كان من المفترض أن تكون في الأرشيف الوطني مكدسة في قاعات رقص وغرف نوم وحمّام في منتجع مارالاغو، مقر سكن ترمب في بالم بيتش.

وكان الرئيس السابق قد رفض لائحة الاتّهام المكوّنة من 49 صفحة والتي أصدرتها وزارة العدل في ختام تحقيق استمر أشهراً، واصفاً إيّاها بأنّها "سخيفة ولا أساس لها من الصحّة".