تعرضت طالبة مسلمة، لإساءة لفظية حملت مضامين عنصرية من قبل أستاذها الجامعي خلال محاضرة في جامعة "بون راين سيغ للعلوم التطبيقية" في بلدة زانكت آوغستين الألمانية.

ونشر فاتح زنغال محامي الدفاع عن الطالبة جولتشين كورت (23 عاماً) بياناً على صفحته في "فيسبوك" أشار فيه إلى أن موكلته المسلمة تعرضت لإساءات لفظية عنصرية من قبل أستاذ جامعي خلال محاضرة، مشيراً إلى أن الأستاذ قال للطالبة إنها "تمثل الفاشيين الإسلاميين" بارتدائها الحجاب.

كما أجرى الأستاذ مقارنة "غير منطقية" خلال حديثه، وقال "لن أسمح لأي متطرف يميني يحمل الصليب المعقوف أن يجلس هنا أيضاً".

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ومع احتدام النقاش، تدخل زملاء الطالبة المسلمة وطلبوا من الأستاذ عدم الاستمرار في توجيه الإهانات، فيما رد الأستاذ بالقول: "أستطيع أن أقول ما أريد".

وأشار المحامي إلى أن عدداً من الطلاب غادروا قاعة المحاضرة احتجاجاً على الإساءات العنصرية، وقدموا شكوى إلى إدارة الجامعة.

كما نشر المحامي أيضاً محادثة في مجموعة عبر تطبيق واتس آب، تحدث فيها الأستاذ مرة أخرى بلهجة عنصرية، حيث يقول إن "الطالبة كورت تعبر عن حالة ذهنية تتعارض مع القيم الأساسية لبلدنا".

وعقب تقديم الشكوى، أوصى عميد الكلية الطالبة المسلمة باختيار أستاذ آخر، وبرر قراره بأن "الجامعة لا تستطيع فعل أي شيء ضد الأستاذ الذي يدرّس فيها منذ 20 عاماً".