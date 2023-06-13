سياسة
2 دقيقة قراءة
بسبب حجابها.. طالبة مسلمة تتعرض لعنصرية من أستاذ جامعي في ألمانيا
تعرضت طالبة مسلمة، لإساءة لفظية حملت مضامين عنصرية من قبل أستاذها الجامعي خلال محاضرة في جامعة "بون راين سيغ للعلوم التطبيقية"، الألمانية، عندما قال لها إنها "تمثل الفاشيين الإسلاميين" بارتدائها الحجاب.
بسبب حجابها.. طالبة مسلمة تتعرض لعنصرية من أستاذ جامعي في ألمانيا
جولتشين كورت / صورة: TRT Arabi
13 يونيو 2023

تعرضت طالبة مسلمة، لإساءة لفظية حملت مضامين عنصرية من قبل أستاذها الجامعي خلال محاضرة في جامعة "بون راين سيغ للعلوم التطبيقية" في بلدة زانكت آوغستين الألمانية.

ونشر فاتح زنغال محامي الدفاع عن الطالبة جولتشين كورت (23 عاماً) بياناً على صفحته في "فيسبوك" أشار فيه إلى أن موكلته المسلمة تعرضت لإساءات لفظية عنصرية من قبل أستاذ جامعي خلال محاضرة، مشيراً إلى أن الأستاذ قال للطالبة إنها "تمثل الفاشيين الإسلاميين" بارتدائها الحجاب.

كما أجرى الأستاذ مقارنة "غير منطقية" خلال حديثه، وقال "لن أسمح لأي متطرف يميني يحمل الصليب المعقوف أن يجلس هنا أيضاً".

إقرأ أيضاً:

-"نزع حجابها وشد شعرها".. امرأة مسلمة تتعرض لاعتداء في ألمانيا

ومع احتدام النقاش، تدخل زملاء الطالبة المسلمة وطلبوا من الأستاذ عدم الاستمرار في توجيه الإهانات، فيما رد الأستاذ بالقول: "أستطيع أن أقول ما أريد".

وأشار المحامي إلى أن عدداً من الطلاب غادروا قاعة المحاضرة احتجاجاً على الإساءات العنصرية، وقدموا شكوى إلى إدارة الجامعة.

كما نشر المحامي أيضاً محادثة في مجموعة عبر تطبيق واتس آب، تحدث فيها الأستاذ مرة أخرى بلهجة عنصرية، حيث يقول إن "الطالبة كورت تعبر عن حالة ذهنية تتعارض مع القيم الأساسية لبلدنا".

وعقب تقديم الشكوى، أوصى عميد الكلية الطالبة المسلمة باختيار أستاذ آخر، وبرر قراره بأن "الجامعة لا تستطيع فعل أي شيء ضد الأستاذ الذي يدرّس فيها منذ 20 عاماً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us