سياسة
2 دقيقة قراءة
أمريكا تعرب عن قلقها من خطط كوريا الشمالية تسليم المزيد من الأسلحة لروسيا
أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من خطط كوريا الشمالية تسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا، بعد تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو.
أمريكا تعرب عن قلقها من خطط كوريا الشمالية تسليم المزيد من الأسلحة لروسيا
وفق الولايات المتحدة تسعى روسيا بشكل جدي للحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية مقابل مساعدات غذائية  / صورة: Reuters
13 يونيو 2023

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة قلقة من خطط كوريا الشمالية تسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا، بعد تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية في وقت سابق من يوم الاثنين أن هذا التعهد صدر عن كيم في رسالة بعث بها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا.

وأضافت الوكالة أن كيم دعا إلى "تعاون استراتيجي أوثق" مع موسكو وتعزيز العلاقات مع الرئيس الروسي "تماشياً مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف السامي المتمثل في بناء دولة قوية".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أنه على الرغم من نفي بيونغيانغ أكثر من مرة أنها باعت أسلحة لروسيا لاستخدامها في حربها بأوكرانيا، فقد أكدت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية أكملت تسليم أسلحة تتضمن مقذوفات وصواريخ إلى مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة المدعومة من الكرملين في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وتابع "نشعر بالقلق من أن كوريا الديمقراطية تخطط لتسليم المزيد من المعدات العسكرية إلى روسيا"، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وقالت الولايات المتحدة في مارس/آذار، إن لديها معلومات جديدة تفيد بأن روسيا تسعى بشكل جدي إلى الحصول على أسلحة إضافية من كوريا الشمالية مقابل مساعدات غذائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us