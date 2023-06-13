"عودة أمريكا العظيمة تبدأ بإعادة الرئيس جو بايدن إلى قبوِ منزله في ديلاوير"، هكذا تحدّث حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس من ولاية آيوا، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان ترشحه للانتخابات التمهيدية عن الحزب الجمهوري في بداية السباق لانتخابات الرئاسة الأمريكية.

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لم يستفق من صدمة إعلان ديسانتيس ترشحه حتى تلقى صعقة أخرى عندما أطلق نائبه خلال ولايته الرئاسية في البيت الأبيض مايك بنس حملته للانتخابات التمهيدية في 7 يونيو/حزيران الجاري؛ أملاً في كسب ترشيح الحزب الجمهوري، حيث قال إن "ترمب يجب ألا يكون رئيساً أبداً مرة أخرى".

يرى خبراء أن دخول ديسانتيس وبنس على المشهد خلط الأوراق وقلب الطاولة، بعدما كان معظم المؤشرات يمنح ترمب أريحية كبيرة في نَيل ثقة الحزب الجمهوري؛ لمنافسة خليفته الحالي بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

لكنّ الوضع تغيّر الآن، إذ يواجه ترمب منافسة من ديسانتيس وبنس، لم تتّضح معالمها بعد، خصوصاً أنّ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لم تبدأ، وسط توقعات متباينة من خبراء وباحثين ومختصين بالشأن الأمريكي تحدثوا لـTRT عربي، أن يشكّل حاكم فلوريدا خطراً على طموحات الرئيس السابق الذي يُمني النفس بالعودة سريعاً إلى البيت الأبيض، فيما قللوا كثيراً من حظوظ بنس.

خطر جدّي

وحول ذلك يقول الخبير في الشؤون الأمريكية خالد الطرعاني، إنّ المعركة لم تبدأ بشكل حقيقي، إذ إنّ ترمب متقدم بشكل كبير على ديسانتيس، نظراً لعدم بدء الحملات والمناظرات والدعاية الانتخابية؛ لذلك تبقى الأمور على وضعها الحالي بتقدم ترمب في السباق.

ويوضح في حديثه لـTRT عربي، أنّ إعلان ديسانتس وبنس الترشح "لم يغير المعادلة، لكنّ الأمور قد تختلف عند بدء الحملات الانتخابية، فوقتها تمكن ملاحظة تراجع الرئيس الأمريكي السابق وتقدم منافسيه".

ويلفت الطرعاني إلى أن ديسانتيس يعد الخيار الأفضل للجمهوريين، "لأنه متماهٍ مع الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف"، ولا توجد لديه إشكالات قانونية مثل تلك التي يواجهها ترمب"، مشيراً إلى أنّ حاكم فلوريدا يشكل خطراً وتهديداً جدياً، وهو الأفضل لأنصار الحزب الجمهوري.

وحول إمكانية أن يتوصل ترمب وديسانتيس لتفاهم يقضي بأن يكون الأخير نائباً للأول كتسوية مُرضية، يرى أنّه من المبكر جداً الخوض في هذا الاحتمال، "لأنّ الأمور تتغير كثيراً".

ويستدل الطرعاني بترشح الديمقراطي بيل كلينتون الذي خسر أول جولتين في ولايتَي آيوا ونيوهامبشير في الانتخابات التمهيدية، ثم قلبَ الموازين منتزعاً الترشح عن حزبه، وصولاً إلى فوزه على الجمهوري جورج بوش الذي كان يمتلك نسبة تأييد وصلت إلى 90% بسبب حرب الخليج.

ويرى أنّ اللوبي اليهودي "سينحاز لمن يخدم مصلحته، فليس هناك أيّ ارتباط عاطفي أو فكري مع أيٍّ من المرشحين في الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي"، لافتاً إلى أنه "ينتظر انتهاء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه المفضل، وأنّه سيضع كامل ثقله مع من يدعم إسرائيل وضدّ من يناوئها".

محاكمة ترمب

وفيما يتعلق بمحاكمة ترمب، يعتقد الطرعاني أنّها ستؤثر على الأغلب، رغم وجود شريحة من مؤيديه مستعدة للتصويت له مهما حدث وتحت أيّ ظرف من الظروف، مشيراً إلى أنّ هذه المجموعة تشكل 30 - 35% من الحزب الجمهوري، بينما هناك شريحة أخرى ترى ترمب ليس الأفضل وقد يخسر بسبب تبعات ملاحقته قضائياً، بمعنى أنها ضدّ أن يخسر الحزب الجمهوري، ولكنها ليست بالضرورة ضد الرئيس الأمريكي السابق.

متاعب ترمب مع القضاء لا تنتهي؛ إذ وُجِّهت إليه تهم بشأن طريقة تعامله مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، لتصبح ثاني لائحة اتهام ضده، وأول لائحة اتهام فيدرالية لرئيس سابق.

وتتضمن لائحة الاتهام الثانية، التي نُشرت قبل أيام، 37 تهمة بينها "الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي"، و"عرقلة عمل القضاء"، وتقديم "شهادة زور".

وحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترمب "معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية، وبالبرامج النووية الأمريكية". كما تتعلق تلك المعلومات بـ"نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري"، وكذلك "خطط رد محتمل على هجوم أجنبي".

ويُواجه ترمب -الذي يرى ما يحدث ضده "اضطهاداً ذا دوافع سياسية"- تحقيقاً فيدرالياً آخر، لدوره في أحداث الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021. وتتوقع تقارير إعلامية أن توجَّه إليه اتهامات بالابتزاز والتآمر في جورجيا، في أغسطس المقبل، على خلفيّة محاولته قلب نتائج الانتخابات هناك.

وفي هذا السياق قالت ناخبة جمهورية من ولاية آيوا لقناة CNN الأمريكية، إنها "كانت ولا تزال من مؤيدي ترمب لكنها سئمت من الفوضى، لذلك تبحث عن شيء مختلف"، مشيرةً بالقول: "ديسانتيس أظهر القيادة، وأحبّ مواقفه".

قاعدة صلبة

على النقيض تماماً، لا يعتقد الباحث السياسي في الشأن الأمريكي توفيق طعمة، أن يمثل ديسانتيس وبنس خطراً جديّاً على ترمب في الانتخابات التمهيدية، مستنداً في ذلك إلى أنّ الأخير "يمتلك قاعدة شعبية كبيرة جداً، وهذه الشريحة مستعدة للتصويت له في الانتخابات الأولية ثم الرئاسية".

ويوضح في حديثه لـTRT عربي، أنّ شعبية ترمب تقدَّر بما بين 40 و50 مليون شخص من الحزب الجمهوري، عاداً هؤلاء "من الأنصار المخلصين اليمينيين المتشددين"، وهو ما يجعل فرص ديسانتيس في منافسة ترمب ضعيفة ولا تشكل أي خطر، ولكن في حال إدانة الرئيس السابق فقد يتم حسم الصوت الجمهوري لحاكم فلوريدا.

في المقابل يتفق طعمة مع الطرعاني في أنّه من المبكر الحديث عن أن يكون ديسانتيس نائباً لترمب، معتقداً أن الرجلين يتعاملان نداً بند، حيث استبعد أن يكون هناك أيّ نوع من الاتفاقيات أو التفاهمات إلا بعد أن يفوز أحدهما بترشيح الحزب الجمهوري.

وحول اللوبي اليهودي، يوضح الباحث السياسي أنّ معظم اليهود في الولايات المتحدة (70% منهم) يصوتون تاريخياً للحزب الديمقراطي، فيما يصوت البقية للحزب الجمهوري، لافتاً إلى أنّ الفئة الأخيرة تعدّ من المتشددين، وقد تصوّت هذه المرة لصالح ديسانتيس؛ لأن "ترمب لديه عنصرية ضد السود والمرأة والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة".

وفيما يخص المرشح المفضل بالنسبة إلى الرئيس الحاليّ، يعتقد طعمة أنّ بايدن والحزب الديمقراطي "لا يفضلان منافسة ترمب العنصري؛ لهذا قد يعتقدان أن ديسانتيس هو الأفضل لمواجهته في انتخابات الرئاسة".

مهمة صعبة

بينما يرى الكاتب المهتم بالشأن الأمريكي عبد الرحمن السراج، أنّ مهمة ديسانتيس في التفوق على ترمب "صعبة"؛ لأن الرئيس السابق يتفوق في جميع استطلاعات الرأي، يستدرك في حديثه لـTRT عربي، بالقول: "العراقيل والمحاكمات التي يواجهها ترمب قد تسهّل المهمة على حاكم فلوريدا الشاب".

ويعتقد أنّه في حال انسحب ترمب من السباق فإنّ ديسانتيس من دون شك سيكون المرشح الأبرز للرئاسة عن الحزب الجمهوري، تليه بنسبة أقل المبعوثة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.

وفي أحدث استطلاع رأي نُشر في 2 يونيو/حزيران 2023، عززّ ترمب تقدمه على ديسانتيس بين الناخبين الجمهوريين بعد إطلاق حاكم فلوريدا حملته الرئاسية، حيث حلّ الرئيس السابق في المقدمة بـ53% مقابل 25% لمنافسه، وذلك بزيادة نقاط عدة عن أوائل مايو/أيار الماضي، عندما تقدم ترمب 48% مقابل 28%.

أما الباحث السياسي جوزيف حبيب، فيرى أنّ فرص ديسانتيس أمام ترمب "صعبة للغاية"، ولكنّ الأول يستطيع استمالة ناخبين وسطيين ومتردّدين وبعض الديمقراطيين الناقمين أكثر بكثير من غريمه الجمهوري اللدود.

ويوضح في مقال منشور في 30 مايو/أيار الماضي، أنّ حاكم فلوريدا يلعب على وتر أنّه أوفر حظّاً لهزيمة بايدن في انتخابات 2024، وأنّ الرئيس الجمهوري السابق لن يستطيع الفوز في ولايات متأرجحة مثل أريزونا وجورجيا وويسكونسن وبنسلفانيا وغيرها من الولايات التي قد تُشكّل "مفاجأة سارة" غير متوقّعة لديسانتيس في الصراع على عرش المكتب البيضاوي.

تطورات متلاحقة

في السياق نفسه، تواصل حملة ترمب نشر فيديوهات سابقة لديسانتيس وهو يمتدح عمل ترمب في مناسبات سابقة، إذ يرى الأول أنّه مَن "صَنع" حاكم فلوريدا وأطلق نجمه السياسي حين وقف إلى جانبه في انتخابات الولاية عام 2018، قبل أن يحتفظ بمنصبه في انتخابات العام الماضي بفوز صريح.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، أعلن ديسانتيس ترشحه في سباق الانتخابات التمهيدية للجمهوريين، فيما أعلن ترمب عن ترشحه منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وكشف ديسانتيس عن أنّه اختار لحملته شعار "عودة أمريكا العظيمة"، ونشر على تويتر مقطع فيديو ترويجياً للحملة، وعد فيه بمحاربة "فوضى الحدود" التي تعيشها البلاد و"إعادة الأمن والرخاء" إلى المجتمع الأمريكي، ضارباً المثال بعمله كحاكم لفلوريدا، حيث اختار "الحقائق عوض الترهيب، والتعليم عوض التلقين الأيديولوجي، والقانون والنظام عوض الاحتجاجات والفوضى".

تأتي هذه التطورات في وقت ترى شريحة متزايدة في الحزب الجمهوري ضرورة القطع مع الماضي، خصوصاً الاتهامات التي وُجِّهت إلى ترمب بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى "الكابيتول"، قبل أيام من تنصيب بايدن رئيساً، وعدم اعترافه بخسارة رئاسيات 2020، فضلاً عن مخالفات قانونية أخرى.

ومن المقرر أن تكون أول مناظرة بين مرشحي الحزب الجمهوري في 23 أغسطس/آب المقبل في ولاية ويسكونسن، حيث وصل عدد المرشحين حتى الآن إلى 12، لكن الحظوظ تبدو منحصرة بين ترمب وديسانتيس، في حين يظهر بنس وهيلي مرشحين خلفهما ولكن مع فجوة كبيرة.