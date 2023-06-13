انطلق، اليوم الثلاثاء، لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في قصر الشباب بالعاصمة باكو، عقب مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان اجتماعاً على مستوى الوفود عقب انتهاء لقائهما الثنائي.

ويرافق أردوغان في جولته الحالية، وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والنقل والبنى التحتية عبد القادر أورال أوغلو.

كما يرافقه رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، ومتحدث حزب العدالة والتنمية عمر جليك.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس الأذربيجاني نظيره التركي بمراسم رسمية بقصر غنتشليك (الشباب) في العاصمة باكو.

وتخلل المراسم عزف النشيدين الوطنيين لتركيا وأذربيجان، كما حيا الرئيسان حرس الشرف.

وتعد زيارة أردوغان إلى أذربيجان ثاني زيارة خارجية منذ إعادة انتخابه رئيساً للبلاد في 28 مايو/أيار الماضي، بعد جمهورية شمال قبرص التركية.