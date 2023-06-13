سياسة
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تقرير: الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم أكثر عرضة للإهمال في أوروبا
أفاد تقرير صادر عن مجموعة حقوقية مقرها جنيف بأن طالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين بذويهم يواجهون مزيداً من الإهمال في أوروبا، وهم عرضة للانتهاكات والاستغلال أكثر من أولئك الذين يرافقهم الكبار.
تقرير: الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم أكثر عرضة للإهمال في أوروبا
طفل لاجئ داخل مخيم فاسيليكا للاجئين في اليونان.  / صورة: Getty Images
13 يونيو 2023

أفاد تقرير جديد صادر عن مجموعة حقوقية مقرها جنيف بأن طالبي اللجوء القاصرين غير المصحوبين بذويهم يواجهون مزيداً من الإهمال في أوروبا، وهم عرضة للانتهاكات أكثر من أولئك الذين يرافقهم الكبار.

وكشف تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاوت كبير في معاملة القاصرين غير المصحوبين بذويهم الطالبين اللجوء مقارنة بالأطفال المصحوبين في أوروبا.

ووفقاً للتقرير الذي حمل عنوان "السعادة والحب والتفاهم: حماية القاصرين غير المصحوبين بذويهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة"، تلقت الدول الأعضاء 881 ألفاً و200 طلب لأول مرة للحصول على الحماية الدولية في عام 2022، منها 39 ألفاً و520 طلباً قدمها قاصرون غير مصحوبين بذويهم. ويمثل هذا أكبر عدد من المتقدمين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم منذ عام 2015، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق.

وذكر تقرير سابق صادر عن اليونيسف أنه من بين 281 مليون مهاجر على مستوى العالم في عام 2020، كان منهم ما لا يقل عن 36 مليون طفل، ما يمثل ارتفاعاً حاداً في عدد القاصرين الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم لأسباب مختلفة.

ويسلط التقرير الأخير الضوء أيضاً على عدم كفاية الحماية، والإهمال الذي يواجهه هؤلاء الأطفال الضعفاء، مما يؤدي إلى اختفائهم في أثناء طلب اللجوء.

ففي النمسا، اختفى 78% من جميع المتقدمين القُصَّر غير المصحوبين بذويهم في عام 2021. ويشدد التقرير على أن حالات الاختفاء هذه تحدث غالباً بسبب فشل السلطات في تنفيذ السياسات التي تحدد وترصد القُصَّر غير المصحوبين بذويهم بشكل مناسب.

وعلى الرغم من الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء القُصَّر المختفين والحاجة الملحّة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الأطفال، فإنّ استجابة أوروبا لا تزال غير كافية.

يدعو تقرير الأورومتوسطي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات. ويشدد على أنه لا ينبغي أبداً إبعاد القُصَّر غير المصحوبين بذويهم أو احتجازهم، ويجب إيواؤهم في مرافق الاستقبال المصممة خصيصاً للأطفال.

ويؤكد أن عدم حماية هؤلاء الأطفال المستضعفين لا ينتهك حقوقهم الأساسية فحسب، بل يعرضهم أيضاً لمزيد من المخاطر، بما في ذلك المنظمات الإجرامية التي تستغلّهم في الاتجار بالبشر، والتسول القسري، وغيرها من أشكال الاستغلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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